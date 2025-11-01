Ізраїль звинуватив ХАМАС у тому, що він віддав три тіла, які не належать заручникам

Офіс прем'єра Нетаньягу заявив, що передані бойовиками останки трьох осіб не належали жодному з заручників

Ілюстративне фото: Depositphotos

Останки трьох осіб, які терористичне угруповання ХАМАС передало Червоному Хресту у секторі Гази, не належать жодному з загиблих ізраїльських заручників. Про це заявив офіс прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу, передає агенція Associated Press.

Передання решток відбулось після того, як 31 жовтня Ізраїль повернув до Гази тіла 30 палестинців, що завершило обмін. Раніше цього тижня бойовики передали останки двох заручників.

Однак уже наступного дня офіс Нетаньягу підтвердив, що останки трьох осіб не належали жодному з заручників. Наразі неясно, чиї це рештки.

Тим часом збройне крило ХАМАСу стверджує, що напередодні запропонувало передати зразки невпізнаних тіл, однак Ізраїль відмовився й попросив надати останки для експертизи.

"Ми передали тіла, щоб припинити претензії Ізраїлю", – йдеться у заяві терористів.

Медичні працівники в Газі зіткнулися з труднощами в ідентифікації тіл без доступу до наборів для аналізу ДНК, передає медіа.

Ця ситуація стала черговою перешкодою для перемир'я, досягнутого за посередництва Сполучених Штатів, у війні між Ізраїлем та ХАМАС, зауважує AP.