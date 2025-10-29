Ізраїльська армія заявила про відновлення перемир'я в Газі після ударів

Дональд Трамп заявив, що Ізраїль завдав ударів у відповідь, додавши, що армія мала це зробити

Удари по Газі (Фото: Atef Safadi/EPA)

Ізраїль поінформував, що почав поновлювати дотримання режиму припинення вогню в Газі після того, як армія завдала авіаударів протягом ночі у відповідь на напад на його сили у місті Рафах. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Загострення конфлікту у вівторок стало одним із найсерйозніших з моменту оголошення Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню 10 жовтня, яке президент США Дональд Трамп рекламував як перший етап угоди про стабілізацію спустошеного війною палестинського анклаву та інших регіональних фронтів.

Раніше Трамп захистив удари Ізраїлю та висловловив упевненість, що перемир'я залишиться чинним.

"Ізраїльтяни завдали удару у відповідь, і вони повинні завдати удару у відповідь", – сказав Трамп журналістам у середу на борту літака Air Force One, який прямував на зустріч лідерів Азійсько-Тихоокеанського регіону в Південній Кореї після візиту до Японії.

"Коли це станеться, вони повинні завдати удару у відповідь", – додав президент США.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок наказав завдати ударів по угрупуванню ХАМАС, заявивши, що дії були здійснені після того, як солдат був убитий у засідці.

За даними офіційного палестинського інформаційного агентства, внаслідок ізраїльських ударів у Газі загинула 91 людина, зокрема 24 дитини.

28 жовтня Нетаньягу наказав армії негайно завдати ударів по Сектору Газа у відповідь на те, що ХАМАС відкрив вогонь по його силах.

Axios писало, що прем’єр Ізраїлю, ймовірно, не погоджував удар з Трампом, хоча намагався з ним зв’язатися.