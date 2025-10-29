Израильская армия заявила о возобновлении перемирия в Газе после ударов

Дональд Трамп заявил, что Израиль нанес ответные удары, добавив, что армия должна была это сделать

Удары по Газе (Фото: Atef Safadi/EPA)

Израиль проинформировал, что начал возобновлять соблюдение режима прекращения огня в Газе после того, как армия нанесла авиаудары в течение ночи в ответ на нападение на его силы в городе Рафах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Обострение конфликта во вторник стало одним из самых серьезных с момента объявления Израилем и ХАМАС о прекращении огня 10 октября, которое президент США Дональд Трамп рекламировал как первый этап соглашения о стабилизации опустошенного войной палестинского анклава и других региональных фронтов.

Ранее Трамп защитил удары Израиля и выразил уверенность, что перемирие останется в силе.

"Израильтяне нанесли ответный удар, и они должны нанести ответный удар", – сказал Трамп журналистам в среду на борту самолета Air Force One, который направлялся на встречу лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в Южной Корее после визита в Японию.

"Когда это произойдет, они должны нанести ответный удар", – добавил президент США.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во вторник приказал нанести удары по группировке ХАМАС, заявив, что действия были осуществлены после того, как солдат был убит в засаде.

По данным официального палестинского информационного агентства, в результате израильских ударов в Газе погиб 91 человек, в том числе 24 ребенка.

28 октября Нетаньяху приказал армии немедленно нанести удары по Сектору Газа в ответ на то, что ХАМАС открыл огонь по его силам.

Axios писало, что премьер Израиля, вероятно, не согласовывал удар с Трампом, хотя пытался с ним связаться.