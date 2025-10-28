Нетаньяху приказал армии Израиля немедленно ударить по Газе после перемирия Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября приказал армии немедленно нанести удары по сектору Газа. Об этом заявила его канцелярия.
"После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение военному эшелону немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", – говорится в сообщении.
Перед этим Израиль обвинил террористическую организацию ХАМАС в нарушении режима прекращения огня. Боевики передали останки израильского заложника Офира Царфати, который был возвращен из сектора Газа в ходе военной операции около двух лет назад.
Как сообщила Армия обороны Израиля, 27 октября террористы ХАМАС попались на том, что извлекали останки тел заложников из заранее подготовленного места и хоронили их неподалеку. Затем они вызвали представителей Красного Креста и инсценировали "обнаружение" тела.
"Эта видеозапись ясно показывает, что террористическая организация ХАМАС пытается создать ложное впечатление о попытках найти тела, фактически удерживая заложников, останки которых она отказывается освободить в соответствии с соглашением", – заявил ЦАХАЛ.
Также израильская сторона сообщала, что ХАМАС открыл огонь по израильским силам на юге Газы, передает Sky news.
В канцелярии отметили, что Нетаньяху проведет совещание с силовиками, чтобы обсудить меры Израиля в ответ на эти нарушения. В Газе все еще остаются 13 тел заложников.
- 29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа. Согласно ему будет создан Совет мира с президентом США и экс-премьером Британии Блэром, ХАМАС получит амнистию, а Израиль не будет оккупировать сектор Газа.
- 9 октября Трамп, Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, а 10 октября Израиль одобрил соглашение об освобождении всех заложников в Газе.
- 13 октября Трамп в Египте подписал соглашение о прекращении огня в Газе. В тот же день ХАМАС освободил 20 живых заложников Израиля в два этапа: сначала семерых, потом еще 13. 14 октября Трамп объявил о начале вторйо фазы плана.
- 26 октября президент США дал двое суток ХАМАС на возвращение тел погибших заложников.
