Нетаньяху приказал армии Израиля немедленно ударить по Газе после перемирия Трампа

ХАМАС передал останки заложника, который был освобожден около двух лет назад. Израиль счел это нарушением перемирия

Беньямин Нетаньяху (Фото: ЕРA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября приказал армии немедленно нанести удары по сектору Газа. Об этом заявила его канцелярия.

"После консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху отдал распоряжение военному эшелону немедленно нанести мощные удары по сектору Газа", – говорится в сообщении.

Перед этим Израиль обвинил террористическую организацию ХАМАС в нарушении режима прекращения огня. Боевики передали останки израильского заложника Офира Царфати, который был возвращен из сектора Газа в ходе военной операции около двух лет назад.

Как сообщила Армия обороны Израиля, 27 октября террористы ХАМАС попались на том, что извлекали останки тел заложников из заранее подготовленного места и хоронили их неподалеку. Затем они вызвали представителей Красного Креста и инсценировали "обнаружение" тела.

"Эта видеозапись ясно показывает, что террористическая организация ХАМАС пытается создать ложное впечатление о попытках найти тела, фактически удерживая заложников, останки которых она отказывается освободить в соответствии с соглашением", – заявил ЦАХАЛ.

Также израильская сторона сообщала, что ХАМАС открыл огонь по израильским силам на юге Газы, передает Sky news.

В канцелярии отметили, что Нетаньяху проведет совещание с силовиками, чтобы обсудить меры Израиля в ответ на эти нарушения. В Газе все еще остаются 13 тел заложников.