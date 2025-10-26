"Очень внимательно слежу". Трамп дал двое суток ХАМАС по поводу тел заложников

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп дал боевикам террористической группировки ХАМАС двое суток на действия по возвращению тел погибших заложников. Об этом глава Штатов написавший в своей соцсети Truth Social.

"Мы получили очень прочный МИР на Ближнем Востоке, и я верю, что у него хорошие шансы быть ВЕЧНЫМ. ХАМАС должен будет начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, быстро, иначе другие страны, привлеченные к этому ВЕЛИКОМУ МИРУ, примут меры", – написал политик.

Читайте также Как палестинские террористы поймали Трампа на тщеславии

Трамп отметил, что некоторые тела трудно достать, но некоторые террористы могут вернуть сейчас, однако "по какой-то причине" они этого не делают.

Он предположил, что это может быть связано с разоружением ХАМАС, одного из последующих пунктов в мирном плане американского президента.

Он также отметил, что когда он говорил, что "с обеими сторонами [конфликта] будут обращаться справедливо", речь шла лишь о тех случаях, когда они выполняют свои обязательства.

"Посмотрим, что они сделают в течение следующих 48 часов. Я очень внимательно слежу за этим", – подытожил политик, не приведя других подробностей.

До перемирия ХАМАС удерживал тела 28 заложников, с тех пор он вернул 15 из них, а также освободил всех 20 живых пленников. Последняя передача останков двух убитых заложников произошла 21 октября, передает медиа The Times of Israel.

Израильский общественный вещатель Kan заявлял, что высокопоставленные чиновники страны представили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу оценку армейской разведки по сектору Газа и "четко заявили", что ХАМАС способен вернуть минимум 10 тел.