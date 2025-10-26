"Дуже уважно стежу". Трамп дав дві доби ХАМАС щодо тіл заручників

Глава Штатів припустив, що бойовики не повертають тіла через подальше роззброєння угрупування

Дональд Трамп (Фото: NEIL HALL / EPA)

Президент США Дональд Трамп дав бойовикам терористичного угрупування ХАМАС дві доби на дії для повернення тіл загиблих заручників. Про це глава Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Ми маємо дуже міцний МИР на Близькому Сході, і я вірю, що він має хороші шанси бути ВІЧНИМ. ХАМАС має почати повертати тіла загиблих заручників, серед яких є двоє американців, швидко, інакше інші країни, залучені до цього ВЕЛИКОГО МИРУ, вживуть заходів", – написав політик.

Читайте також Як палестинські терористи впіймали Трампа на марнославстві

Трамп зауважив, що деякі тіла важко дістати, але деякі терористи можуть повернути зараз, однак "з якоїсь причини" вони цього не роблять.

Він припустив, що це може бути пов'язано з роззброєнням ХАМАС, одного з подальших пунктів у мирному плані американського президента.

Він також зазначив, що коли він говорив, що "з обома сторонами [конфлікту] поводитимуться справедливо", йшлося лише про ті випадки, коли вони виконують свої зобов'язання.

"Подивимося, що вони зроблять впродовж наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим", – підсумував політик, не навівши інших подробиць.

До перемир'я ХАМАС утримував тіла 28 заручників, з того часу він повернув 15 з них, а також звільнив усіх 20 живих бранців. Останнє передання решток двох убитих заручників сталося 21 жовтня, передає медіа The Times of Israel.

Ізраїльський суспільний мовник Kan заявляв, що високопосадовці країни представили віцепрезиденту США Джей Ді Венсу оцінку армійської розвідки щодо сектору Гази й "чітко заявили", що ХАМАС здатний повернути щонайменше 10 тіл.