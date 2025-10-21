Союзники США на Близькому Сході готові ввести війська в Газу і "приструнити" ХАМАС – Трамп

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JALAA MAREY)

Президент США Дональд Трамп заявив, що може попросити інші країни ввести армії до сектору Гази, щоб "приструнити ХАМАС". Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

"Численні наші тепер великі союзники на Близькому Сході і в прилеглих до нього регіонах відкрито і рішуче, з великим ентузіазмом, повідомили мені, що вони будуть раді можливості, на моє прохання, увійти в Газу з великими силами і "приструнити наш ХАМАС", якщо він продовжить діяти неналежним чином", – написав Трамп.

За його словами, такого прояву "любові" до Близького Сходу не було, нібито, тисячу років. Президент США наголосив, що поки що відмовив країнам, зокрема Ізраїлю, у введенні військ.

"Все ще є надія, що ХАМАС вчинить правильно. Якщо ж вони цього не зроблять, кінець ХАМАС буде швидким, лютим і жорстоким", – сказав Трамп.

Він подякував країнам, які готові надати допомогу, але не назвав їх.