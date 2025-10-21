Союзники США на Близькому Сході готові ввести війська в Газу і "приструнити" ХАМАС – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що може попросити інші країни ввести армії до сектору Гази, щоб "приструнити ХАМАС". Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
"Численні наші тепер великі союзники на Близькому Сході і в прилеглих до нього регіонах відкрито і рішуче, з великим ентузіазмом, повідомили мені, що вони будуть раді можливості, на моє прохання, увійти в Газу з великими силами і "приструнити наш ХАМАС", якщо він продовжить діяти неналежним чином", – написав Трамп.
За його словами, такого прояву "любові" до Близького Сходу не було, нібито, тисячу років. Президент США наголосив, що поки що відмовив країнам, зокрема Ізраїлю, у введенні військ.
"Все ще є надія, що ХАМАС вчинить правильно. Якщо ж вони цього не зроблять, кінець ХАМАС буде швидким, лютим і жорстоким", – сказав Трамп.
Він подякував країнам, які готові надати допомогу, але не назвав їх.
- 13 жовтня Трамп із керівниками Єгипту, Катару і Туреччини в Єгипті підписав угоду про припинення вогню у Газі. Наступного дня він оголосив про другу фазу плану з мирного врегулювання ситуації в Газі, а Червоний Хрест почав забирати тіла загиблих полонених.
- 19 жовтня The Times of Israel повідомляло, що Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази після нападу терористів у місті Рафах. Це нібито одне з останніх порушень перемир'я з боку ХАМАС. Того ж дня прем'єр Ізраїлю наказав військовим вжити заходів проти ХАМАС.
Коментарі (0)