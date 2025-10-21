Союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в Газу и "приструнить" ХАМАС – Трамп

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JALAA MAREY)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может попросить другие страны ввести армии в сектор Газа, чтобы "приструнить ХАМАС". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Многочисленные наши теперь великие союзники на Ближнем Востоке и в прилегающих к нему регионах открыто и решительно, с большим энтузиазмом, сообщили мне, что они будут рады возможности, по моей просьбе, войти в Газу с крупными силами и "приструнить наш ХАМАС", если он продолжит действовать неподобающим образом", – написал Трамп.

По его словам, такого проявления "любви" к Ближнему Востоку не было, якобы, тысячу лет. Президент США подчеркнул, что пока отказал странам, в том числе Израилю, во вводе войск.

"Все еще есть надежда, что ХАМАС поступит правильно. Если же они этого не сделают, конец ХАМАС будет быстрым, яростным и жестоким", – сказал Трамп.

Он поблагодарил страны, которые готовы оказать помощь, но не назвал их.