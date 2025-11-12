В Китае обвалился новый мост – видео
Мост Хунци (Фото: Скриншот)

На юго-западе Китая в городе Меркан провинции Сычуань внезапно обвалился новый мост Хунци, который был открыт только в январе этого года. Жертв удалось избежать – сооружение закрыли всего за день до инцидента. Обвал произошел 11 ноября, сообщает The Paper

На видео видно, как один конец моста длиной 758 метров опускается, а прилегающий склон холма обваливается. Точные причины разрушения пока неизвестны.

Однако 10 ноября местная администрация сообщила о появлении трещин в конструкции. Из-за этого движение по мосту было запрещено, а также введены дополнительные меры безопасности.

Инцидент стал одной из самых обсуждаемых тем в китайских социальных сетях. Пользователи ставят под сомнение качество геологических исследований, проведенных перед началом строительства. А местные власти заявляют, что причин для беспокойства о качестве строительства якобы нет.

СПРАВКА
Провинция Сычуань известна повышенной сейсмической активностью. В частности, в 2008 году сильное землетрясение унесло жизни десятков тысяч людей, а многочисленность жертв тогда связывали с некачественным строительством. Мост Хунци соединял центральную часть страны с Тибетом.
Китаймостобвал мостасдвиг земли