У Китаї обвалився новий міст – відео

У Китаю обвалився новозбудований міст Хунці. Напередодні влада помітила тріщини в конструкції та закрила переправу, тому жертв вдалося уникнути

Міст Хунці (Фото: Скриншот)

На південному заході Китаю у місті Меркан провінції Сичуань раптово обвалився новий міст Хунці, який було відкрито лише у січні цього року. Жертв вдалося уникнути — споруду закрили всього за день до інциденту. Обвал стався 11 листопада, повідомляє The Paper.

На відео видно, як один кінець мосту завдовжки 758 метрів опускається, а прилеглий схил пагорба обвалюється. Точні причини руйнування наразі невідомі.

Однак 10 листопада місцева адміністрація повідомила про появу тріщин у конструкції. Через це рух мостом було заборонено, а також запроваджено додаткові заходи безпеки.

Інцидент став однією з найобговорюваніших тем у китайських соціальних мережах. Користувачі ставлять під сумнів якість геологічних досліджень, проведених перед початком будівництва. А місцева влада заявляє, що причин для занепокоєння щодо якості будівництва нібито немає.

An official from the government of Barkam county in the Aba Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Southwest China's Sichuan Province, confirmed to the Global Times on Tuesday evening that the Hongqi Bridge at the local Shuangjiangkou Hydropower Station had collapsed that… pic.twitter.com/BRbIDETNkH — Global Times (@globaltimesnews) November 11, 2025

ДОВІДКА Провінція Сичуань відома підвищеною сейсмічною активністю. Зокрема, у 2008 році сильний землетрус забрав життя десятків тисяч людей, а багато жертв тоді пов’язували з неякісним будівництвом. Міст Хунці з'єднував центральну частину країни з Тибетом. Провінція Сичуань відома підвищеною сейсмічною активністю. Зокрема, у 2008 році сильний землетрус забрав життя десятків тисяч людей, а багато жертв тоді пов’язували з неякісним будівництвом. Міст Хунці з'єднував центральну частину країни з Тибетом.