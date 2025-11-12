У Китаї обвалився новий міст – відео
Міст Хунці (Фото: Скриншот)

На південному заході Китаю у місті Меркан провінції Сичуань раптово обвалився новий міст Хунці, який було відкрито лише у січні цього року. Жертв вдалося уникнути — споруду закрили всього за день до інциденту. Обвал стався 11 листопада, повідомляє The Paper

На відео видно, як один кінець мосту завдовжки 758 метрів опускається, а прилеглий схил пагорба обвалюється. Точні причини руйнування наразі невідомі.

Однак 10 листопада місцева адміністрація повідомила про появу тріщин у конструкції. Через це рух мостом було заборонено, а також запроваджено додаткові заходи безпеки.

Інцидент став однією з найобговорюваніших тем у китайських соціальних мережах. Користувачі ставлять під сумнів якість геологічних досліджень, проведених перед початком будівництва. А місцева влада заявляє, що причин для занепокоєння щодо якості будівництва нібито немає. 

ДОВІДКА
Провінція Сичуань відома підвищеною сейсмічною активністю. Зокрема, у 2008 році сильний землетрус забрав життя десятків тисяч людей, а багато жертв тоді пов’язували з неякісним будівництвом. Міст Хунці з'єднував центральну частину країни з Тибетом.
