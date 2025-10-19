Нетаньяху приказал армии Израиля принять меры против ХАМАСа после стрельбы в Рафасе

Премьер-министр Израиля приказал ЦАХАЛу и службам безопасности "принять решительные меры против террористических целей в секторе Газа"

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу и службам безопасности принять меры против террористической группировки ХАМАС после нарушения режима прекращения огня в Рафасе. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что Нетаньяху дал такое указание во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацом и руководителями спецслужб Шин Бет и Моссад.

По данным ЦАХАЛа, палестинские террористы стреляли из РПГ и открыли снайперский огонь по израильским силам, действующим в районе Рафах на юге сектора Газа. Израиль уже ответил на это авиаударами.

17 октября ЦАХАЛ сообщил, что были обнаружены несколько боевиков, которые выходили из тоннеля в районе города Хан-Юнис и приближались к израильским военным, создавая для них непосредственную угрозу.

По данным армии, террористы были уничтожены "согласно договору".

Также, сообщал ЦАХАЛ, ранее в тот же день было обнаружено нескольких боевиков, которые выходили из тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по войскам, – о пострадавших среди последних не сообщалось.