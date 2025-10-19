Нетаньяху приказал армии Израиля принять меры против ХАМАСа после стрельбы в Рафасе
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛу и службам безопасности принять меры против террористической группировки ХАМАС после нарушения режима прекращения огня в Рафасе. Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что Нетаньяху дал такое указание во время встречи с министром обороны Исраэлем Кацом и руководителями спецслужб Шин Бет и Моссад.
По данным ЦАХАЛа, палестинские террористы стреляли из РПГ и открыли снайперский огонь по израильским силам, действующим в районе Рафах на юге сектора Газа. Израиль уже ответил на это авиаударами.
17 октября ЦАХАЛ сообщил, что были обнаружены несколько боевиков, которые выходили из тоннеля в районе города Хан-Юнис и приближались к израильским военным, создавая для них непосредственную угрозу.
По данным армии, террористы были уничтожены "согласно договору".
Также, сообщал ЦАХАЛ, ранее в тот же день было обнаружено нескольких боевиков, которые выходили из тоннеля в районе Рафаха и открыли огонь по войскам, – о пострадавших среди последних не сообщалось.
- 10 октября израильские войска завершили первый этап отвода сил в секторе Газа согласно плану президента США Трампа. После этого стартовал 72-часовой срок,в который ХАМАС должен был освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев.
- 13 октября ХАМАС освободил последних 20 живых израильских заложников, однако возвращение тел погибших продолжилось. В тот же день президент США вместе с руководителями Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
- Вечером после подписания соглашения ХАМАС опубликовал видео с публичным расстрелом восьми человек, которых назвал "коллаборационистами" и "преступниками". Впоследствии Трамп заявил, что боевики убили "членов банд", и назвал это "нормальным", а Палестинская Автономия (действует на Западном берегу реки Иордан) осудила такие казни.
- На следующий день руководитель Штатов объявил о начале второй фазы мирного плана по Газе.
