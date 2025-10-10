Стартовали 72 часа, в которые ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль – заключенных
Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Начались трое суток, в течение которых террористическая группировка ХАМАС должна освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев. О начале срока написал спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США (действует на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) подтвердило, что войска Израиля завершили первый этап отвода сил в секторе Газа в 12:00 по местному времени (такой же, как в Киеве).

Следовательно, начался 72-часовой срок для освобождения заложников, сообщил Уиткофф.

Ранее, ночью 10 октября, правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе.

Накануне, 9 числа, главный представитель спикер Халиль аль-Хайя сообщил о прекращение огня в секторе, напомнив, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, которых арестовали с начала войны.

Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, а также частичный отход войск Израиля из сектора является первым этапом плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе.

Израиль отвел войска к "желтой" линии в секторе, оставив под своим контролем около 53% региона. План Трампа предполагает, что Израиль будет постепенно выводить свои вооруженные силы из сектора.

Схема, по которой Израиль будет отводить войска на разных этапах мирного соглашения, опубликовання Белым домом
Схема, по которой Израиль будет отводить войска на разных этапах мирного соглашения, опубликованная Белым домом
  • Руководитель США заявлял, что боевики ХАМАС должны освободить всех заложников уже 13 или 14 октября.
