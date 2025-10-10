Стартовали 72 часа, в которые ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль – заключенных

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Начались трое суток, в течение которых террористическая группировка ХАМАС должна освободить израильских заложников, а Израиль – отпустить заключенных палестинцев. О начале срока написал спецпосланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США (действует на Ближнем Востоке и в Центральной Азии) подтвердило, что войска Израиля завершили первый этап отвода сил в секторе Газа в 12:00 по местному времени (такой же, как в Киеве).

Слушайте также Признание Палестинского государства: шаг к урегулированию или политическая победа ХАМАС

Следовательно, начался 72-часовой срок для освобождения заложников, сообщил Уиткофф.

Ранее, ночью 10 октября, правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении всех заложников, которых ХАМАС удерживает в Газе.

Накануне, 9 числа, главный представитель спикер Халиль аль-Хайя сообщил о прекращение огня в секторе, напомнив, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, которых арестовали с начала войны.

Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, а также частичный отход войск Израиля из сектора является первым этапом плана президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Газе.

Израиль отвел войска к "желтой" линии в секторе, оставив под своим контролем около 53% региона. План Трампа предполагает, что Израиль будет постепенно выводить свои вооруженные силы из сектора.

Схема, по которой Израиль будет отводить войска на разных этапах мирного соглашения, опубликованная Белым домом