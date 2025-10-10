Израиль одобрил соглашение об освобождении всех заложников в Газе
Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении всех заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Об этом сообщил Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра.
В соответствии с соглашением, ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) отведет войска к новым линиям внутри сектора Газа, сохраняя контроль над примерно 53% территории Газы, после чего начнется 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен освободить всех заложников.
Большинство министров проголосовали за соглашение, включая министра Офера Соферу из ультраправой партии "Религиозный сионизм" и министра финансов Бецалеляля Смотрича, которые выступали против соглашения.
Накануне, 9 октября, главный представитель группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил о "прекращении огня" в секторе Газа. По его словам, Израиль должен освободить 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Газы, арестованных с начала войны.
Освобождение заложников в обмен на около 2000 палестинских заключенных, задержанных за нарушение безопасности, и частичный вывод войск ЦАХАЛ является первым этапом плана президента США Дональда Трампа по установлению мира в Газе.
- 29 сентября Белый дом опубликовал мирный план Трампа по поводу окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа, в соответствии с которым будет создан Совет мира с президентом США и экс-премьером Британии Блэром, ХАМАС получит амнистию, а Израиль не будет оккупировать сектор Газы.
- 9 октября Трамп заявил о "большом дне", ведь Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, которым регулируется прекращение огня и освобождение заложников.
