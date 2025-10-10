Израиль одобрил соглашение об освобождении всех заложников в Газе

Фото: EPA / MAAYAN TOAF

Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении всех заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа. Об этом сообщил Times of Israel со ссылкой на офис премьер-министра.

В соответствии с соглашением, ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) отведет войска к новым линиям внутри сектора Газа, сохраняя контроль над примерно 53% территории Газы, после чего начнется 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен освободить всех заложников.

Большинство министров проголосовали за соглашение, включая министра Офера Соферу из ультраправой партии "Религиозный сионизм" и министра финансов Бецалеляля Смотрича, которые выступали против соглашения.

Накануне, 9 октября, главный представитель группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя объявил о "прекращении огня" в секторе Газа. По его словам, Израиль должен освободить 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в израильских тюрьмах, а также 1700 палестинцев из Газы, арестованных с начала войны.

Освобождение заложников в обмен на около 2000 палестинских заключенных, задержанных за нарушение безопасности, и частичный вывод войск ЦАХАЛ является первым этапом плана президента США Дональда Трампа по установлению мира в Газе.