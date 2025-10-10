Ізраїль схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Газі

Більшість ізраїльських міністрів проголосували за угоду, включно з тими, які раніше виступали проти неї. Відтепер режим припинення вогню набирає чинності

Фото: EPA / MAAYAN TOAF

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази. Про це повідомив Times of Israel з посиланням на офіс прем'єр-міністра.

Відповідно до угоди, ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю) відведе війська до нових ліній всередині сектора Гази, зберігаючи контроль над приблизно 53% території Гази, після чого почнеться 72-годинний термін, протягом якого ХАМАС повинен звільнити всіх заручників.

Більшість міністрів проголосували за угоду, включно з міністром Офером Соферою з ультраправої партії "Релігійний сіонізм" і міністром фінансів Бецалелялем Смотричем, які виступали проти угоди.

Напередодні, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" у секторі Гази. За його словами, Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, а також 1700 палестинців з Гази, яких заарештували з початку війни.

Звільнення заручників в обмін на близько 2000 палестинських в'язнів, затриманих за порушення безпеки, та частковий вивід військ ЦАХАЛ є першим етапом плану президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Газі.