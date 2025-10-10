Ізраїль схвалив угоду про звільнення всіх заручників у Газі
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення всіх заручників, яких ХАМАС утримує у секторі Гази. Про це повідомив Times of Israel з посиланням на офіс прем'єр-міністра.
Відповідно до угоди, ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїлю) відведе війська до нових ліній всередині сектора Гази, зберігаючи контроль над приблизно 53% території Гази, після чого почнеться 72-годинний термін, протягом якого ХАМАС повинен звільнити всіх заручників.
Більшість міністрів проголосували за угоду, включно з міністром Офером Соферою з ультраправої партії "Релігійний сіонізм" і міністром фінансів Бецалелялем Смотричем, які виступали проти угоди.
Напередодні, 9 жовтня, головний речник угруповання ХАМАС Халіль аль-Хайя оголосив про "припинення вогню" у секторі Гази. За його словами, Ізраїль має звільнити 250 палестинців, які відбувають довічне ув'язнення в ізраїльських в'язницях, а також 1700 палестинців з Гази, яких заарештували з початку війни.
Звільнення заручників в обмін на близько 2000 палестинських в'язнів, затриманих за порушення безпеки, та частковий вивід військ ЦАХАЛ є першим етапом плану президента США Дональда Трампа щодо встановлення миру в Газі.
- 29 вересня Білий дім опублікував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю та угруповання ХАМАС у секторі Гази, відповідно до якого буде створено Раду миру з президентом США та експрем'єром Британії Блером, ХАМАС отримає амністію, а Ізраїль не окуповуватиме сектор Гази.
- 9 жовтня Трамп заявив про "великий день", адже Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану, яким регулюється припинення вогню й звільнення заручників.
