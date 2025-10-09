Трамп заявив про "великий день": Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану
Ізраїль і ХАМАС домовились про перший етап угоди щодо припинення вогню, укладеної за посередництва США. Вона має забезпечити оперативне звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, вихід на узгоджену лінію та звільнення деяких палестинських в'язнів. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.
"Це ВЕЛИКИЙ день для арабського й мусульманського світу, Ізраїлю, усіх навколишніх країн та Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту й Туреччини, які працювали з нами, щоб ця історична та безпрецедентна подія відбулася", – написав Трамп.
За його словами, до всіх сторін ставитимуться справедливо.
Як повідомляє CNN, цитуючи Трампа, ймовірно, заручників звільнять у понеділок, 13 жовтня.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу й "героїчним солдатам Армії оборони Ізраїлю", назвав цю подію "великим днем для Ізраїлю" та повідомив, що 9 жовтня скличе уряд, щоб "затвердити угоду і повернути всіх заручників додому".
Як передає ВВС, ХАМАС теж підтверджує угоду й очікує, що вона "покладе край війні в Газі, забезпечить повне виведення окупаційних військ, дозволить надходження гуманітарної допомоги та здійснить обмін полоненими".
Оголошуючи про підписання угоди, Трамп не згадав про те, які проблеми управління чекають на Газу у майбутньому.
- 29 вересня Білий дім анонсував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю й угруповання ХАМАС у секторі Гази та формування "ради миру", щоб забезпечити тривале припинення конфлікту в регіоні, яка б керувала "технократичним, аполітичним Палестинським комітетом", відповідальним за щоденне управління Газою.
- 4 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на звільнення заручників і укладення мирної угоди, тож ХАМАСу варто діяти швидко, інакше все буде втрачено.
Коментарі (0)