Трамп про припинення атак на Газу: ХАМАС має діяти швидко, не потерплю зволікань
Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС повинен швидко діяти й укласти мир з Ізраїлем, поки атаки на сектор Гази припинилися. Про це він написав у мережі Truth Social.
Трамп заявив, що не потерпить зволікань у цьому питанні.
"Я визнаю, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на звільнення заручників і укладення мирної угоди. ХАМАС повинен діяти швидко, інакше все буде втрачено. Я не потерплю зволікань, які, як багато хто вважає, неминучі", – повідомив він.
Також президент США заявив, що не хоче бачити результату ситуації, за якого б Газа знову стане становити загрозу.
"Зробімо це швидко. До кожного будуть ставитися справедливо", – наголосив він.
- 29 вересня Білий дім показав мирний план Трампа щодо Гази. Він передбачає амністію для членів ХАМАС і безпечний проїзд в інші країни для тих бойовиків, які захочуть покинути Газу.
- 3 жовтня ХАМАС заявив, що готовий повернути всіх ізраїльських заручників і тіла загиблих бранців згідно з пропозицією Трампа.
- А вранці 4 жовтня The Times of Israel повідомляв, що ЦАХАЛ отримав наказ припинити наступ на Газу.
