Трамп про припинення атак на Газу: ХАМАС має діяти швидко, не потерплю зволікань

Ізраїль припинив наступ у Газі, давши шанс на звільнення заручників, і ХАМАС не повинен втратити цю можливість

Дональд Трамп (Фото: EPA/Francis Chung)

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС повинен швидко діяти й укласти мир з Ізраїлем, поки атаки на сектор Гази припинилися. Про це він написав у мережі Truth Social.

Трамп заявив, що не потерпить зволікань у цьому питанні.

"Я визнаю, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на звільнення заручників і укладення мирної угоди. ХАМАС повинен діяти швидко, інакше все буде втрачено. Я не потерплю зволікань, які, як багато хто вважає, неминучі", – повідомив він.

Також президент США заявив, що не хоче бачити результату ситуації, за якого б Газа знову стане становити загрозу.

"Зробімо це швидко. До кожного будуть ставитися справедливо", – наголосив він.