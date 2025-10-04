The Times of Israel: ЦАХАЛ отримав наказ припинити наступ на Газу
Політичне керівництво Ізраїлю віддало наказ військовим припинити наступ на місто Газа та перейти до суто оборонних дій після заклику президента США Дональда Трампа припинити удари по сектору. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на армійське радіо та державну телерадіокомпанію Kan.
Як повідомляє армійське радіо, військовим було наказано скоротити операції в місті Газа до "мінімуму", обмежитись виключно оборонними маневрами.
"Цей наказ став прямим наслідком інтенсивних нічних консультацій між високопосадовцями Ізраїлю та США. Рішенню передував публічний заклик президента Трампа до Ізраїлю зупинити бомбардування Гази", – пише видання з посиланням на радіо.
Водночас Kan зазначає: переговори щодо мирного плану Трампа відбудуться найближчим часом.
- Мирний план Трампа, оголошений 29 вересня, передбачає амністію для членів ХАМАС та безпечний проїзд до інших країн для тих бойовиків, які захочуть залишити Газу.
- За цим планом Ізраїль не окуповуватиме сектор, а ХАМАС та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою (інші пункти читайте тут).
- 3 жовтня ХАМАС заявив, що готовий повернути усіх ізраїльських заручників та тіла загиблих бранців згідно з пропозицією Трампа.
Коментарі (0)