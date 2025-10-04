The Times of Israel: ЦАХАЛ отримав наказ припинити наступ на Газу

Армії оборони Ізраїлю було наказано скоротити операції в місті Газа до "мінімуму", пише The Times of Israel з посиланням на армійське радіо

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Політичне керівництво Ізраїлю віддало наказ військовим припинити наступ на місто Газа та перейти до суто оборонних дій після заклику президента США Дональда Трампа припинити удари по сектору. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на армійське радіо та державну телерадіокомпанію Kan.

Як повідомляє армійське радіо, військовим було наказано скоротити операції в місті Газа до "мінімуму", обмежитись виключно оборонними маневрами.

"Цей наказ став прямим наслідком інтенсивних нічних консультацій між високопосадовцями Ізраїлю та США. Рішенню передував публічний заклик президента Трампа до Ізраїлю зупинити бомбардування Гази", – пише видання з посиланням на радіо.

Водночас Kan зазначає: переговори щодо мирного плану Трампа відбудуться найближчим часом.