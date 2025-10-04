The Times of Israel: ЦАХАЛ получил приказ прекратить наступление на Газу

Армии обороны Израиля было приказано сократить операции в городе Газа до "минимума", пишет The Times of Israel со ссылкой на армейское радио

ЦАХАЛ (Фото: EPA)

Политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступление на город Газа и перейти к сугубо оборонительным действиям после призыва президента США Дональда Трампа прекратить удары по сектору. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на армейское радио и государственную телерадиокомпанию Kan.

Как сообщает армейское радио, военным было приказано сократить операции в городе Газа до "минимума", ограничиться исключительно оборонительными маневрами.

"Этот приказ стал прямым следствием интенсивных ночных консультаций между высокопоставленными чиновниками Израиля и США. Решению предшествовал публичный призыв президента Трампа к Израилю остановить бомбардировку Газы", – пишет издание со ссылкой на радио.

В то же время Kan отмечает, что переговоры по мирному плану Трампа состоятся в ближайшее время.