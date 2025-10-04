The Times of Israel: ЦАХАЛ получил приказ прекратить наступление на Газу
Политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступление на город Газа и перейти к сугубо оборонительным действиям после призыва президента США Дональда Трампа прекратить удары по сектору. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на армейское радио и государственную телерадиокомпанию Kan.
Как сообщает армейское радио, военным было приказано сократить операции в городе Газа до "минимума", ограничиться исключительно оборонительными маневрами.
"Этот приказ стал прямым следствием интенсивных ночных консультаций между высокопоставленными чиновниками Израиля и США. Решению предшествовал публичный призыв президента Трампа к Израилю остановить бомбардировку Газы", – пишет издание со ссылкой на радио.
В то же время Kan отмечает, что переговоры по мирному плану Трампа состоятся в ближайшее время.
- Мирный план Трампа, объявленный 29 сентября, предусматривает амнистию для членов ХАМАС и безопасный проезд в другие страны для тех боевиков, которые захотят покинуть Газу.
- По этому плану Израиль не будет оккупировать сектор, а ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении Газой (другие пункты читайте здесь).
- 3 октября ХАМАС заявил, что готов вернуть всех израильских заложников и тела погибших пленников согласно предложению Трампа.
