План Трампа: ХАМАС заявил, что согласен освободить всех заложников и вернуть тела погибших
Террористическая группировка ХАМАС заявила, что готова вернуть всех израильских заложников и тела погибших узников согласно предложению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газы. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным медиа, помимо согласия освободить пленников и отдать тела, ХАМАС выразил готовность "немедленно вступить в переговоры при посредничестве для обсуждения деталей".
Ранее 3 октября руководитель Штатов дал террористической группировке время до 18:00 5 октября по Вашингтону (01:00 6 октября по Киеву), чтобы та согласилась на его мирный план.
Трамп заявлял, что эта договоренность является "последним шансом" для ХАМАС и пообещал боевикам "ад", если они не пойдут на сделку.
Среди прочего, план американского президента предусматривает, что после возвращения всех заложников и тел погибших пленников Израиль освободит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному, а также 1700 жителей Газы, включая всех женщин и детей, задержанных после резни 7 октября 2023 года.
За останки каждого заложника Израиль должен вернуть тела 15 погибших жителей Газы.
- Мирный план Трампа, объявленный 29 сентября, предусматривает амнистию для членов ХАМАС и безопасный проезд в другие страны для тех боевиков, которые захотят покинуть Газу.
- По этому плану Израиль не будет оккупировать сектор, а ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении Газой (другие пункты читайте здесь).
