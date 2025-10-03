План Трампа: ХАМАС заявил, что согласен освободить всех заложников и вернуть тела погибших

Боевики сообщили о готовности вступить в переговоры после того, как руководитель США объявил крайний срок

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что готова вернуть всех израильских заложников и тела погибших узников согласно предложению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по мирному урегулированию в секторе Газы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным медиа, помимо согласия освободить пленников и отдать тела, ХАМАС выразил готовность "немедленно вступить в переговоры при посредничестве для обсуждения деталей".

Ранее 3 октября руководитель Штатов дал террористической группировке время до 18:00 5 октября по Вашингтону (01:00 6 октября по Киеву), чтобы та согласилась на его мирный план.

Трамп заявлял, что эта договоренность является "последним шансом" для ХАМАС и пообещал боевикам "ад", если они не пойдут на сделку.

Среди прочего, план американского президента предусматривает, что после возвращения всех заложников и тел погибших пленников Израиль освободит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному, а также 1700 жителей Газы, включая всех женщин и детей, задержанных после резни 7 октября 2023 года.

За останки каждого заложника Израиль должен вернуть тела 15 погибших жителей Газы.