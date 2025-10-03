План Трампа: ХАМАС заявив, що згоден звільнити всіх заручників та повернути тіла загиблих
Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що готове повернути усіх ізраїльських заручників та тіла загиблих бранців згідно з пропозицією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо мирного врегулювання у секторі Гази. Про це повідомляє агенція Reuters.
За даними медіа, окрім згоди звільнити бранців та віддати тіла ХАМАС висловив готовність "негайно вступити в переговори за посередництва для обговорення деталей".
Раніше 3 жовтня керівник Штатів дав терористичному угрупованню час до 18:00 5 жовтня за Вашингтоном (01:00 6 жовтня за Києвом), аби те погодилося на його мирний план.
Трамп заявляв, що ця домовленість є "останнім шансом" для ХАМАС, і пообіцяв бойовикам "пекло", якщо вони не підуть на угоду.
З-поміж іншого план американського президента передбачає, що після повернення усіх заручників та тіл загиблих бранців Ізраїль звільнить 250 в'язнів, засуджених до довічного, а також 1700 жителів Гази, включно з усіма жінками та дітьми, затриманими після різанини 7 жовтня 2023 року.
За останки кожного заручника Ізраїль має повернути рештки 15 загиблих мешканців Гази.
- Мирний план Трампа, оголошений 29 вересня, передбачає амністію для членів ХАМАС та безпечний проїзд до інших країн для тих бойовиків, які захочуть залишити Газу.
- За цим планом Ізраїль не окуповуватиме сектор, а ХАМАС та інші угруповання не братимуть участі в управлінні Газою (інші пункти читайте тут).
