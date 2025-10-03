План Трампа: ХАМАС заявив, що згоден звільнити всіх заручників та повернути тіла загиблих

Бойовики повідомили про готовність вступити у переговори після того, як керівник США оголосив крайній термін

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що готове повернути усіх ізраїльських заручників та тіла загиблих бранців згідно з пропозицією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо мирного врегулювання у секторі Гази. Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними медіа, окрім згоди звільнити бранців та віддати тіла ХАМАС висловив готовність "негайно вступити в переговори за посередництва для обговорення деталей".

Раніше 3 жовтня керівник Штатів дав терористичному угрупованню час до 18:00 5 жовтня за Вашингтоном (01:00 6 жовтня за Києвом), аби те погодилося на його мирний план.

Трамп заявляв, що ця домовленість є "останнім шансом" для ХАМАС, і пообіцяв бойовикам "пекло", якщо вони не підуть на угоду.

З-поміж іншого план американського президента передбачає, що після повернення усіх заручників та тіл загиблих бранців Ізраїль звільнить 250 в'язнів, засуджених до довічного, а також 1700 жителів Гази, включно з усіма жінками та дітьми, затриманими після різанини 7 жовтня 2023 року.

За останки кожного заручника Ізраїль має повернути рештки 15 загиблих мешканців Гази.