Трамп назвав крайню годину для капітуляції ХАМАС

Керівник Штатів заявив, що його угода по сектору Гази є "останнім шансом" для бойовиків, пообіцявши їм "пекло"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп дав терористичному угрупуванню ХАМАС час до вечора неділі, 5 жовтня, щоби погодитись на його мирний план стосовно сектору Гази. Про це керівник Штатів повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, після різанини 7 жовтня 2023-го було знищено понад 25 000 "солдатів" угрупування.

"Більшість з решти [бойовиків] оточені і у ВІЙСЬКОВІЙ ПАСТЦІ, чекаючи лише на мій наказ "УПЕРЕД", щоб їх життя були швидко знищено. Що стосується інших, ми знаємо, де ви і хто ви, і на вас будуть полювати і вбивати [вас]. Я прошу всіх невинних палестинців негайно покинути цю територію, де в майбутньому може статися велика кількість смертей, і переміститися в більш безпечні райони Гази", – написав Трамп.

Він також закликав ХАМАС негайно звільнити усіх заручників та повернути тіла загиблих бранців, що також є пунктом його мирного плану.

Керівник Штатів наголосив, що угода має бути досягнута до 18:00 5 жовтня за вашингтонським часом (01:00 6 жовтня за Києвом).

"Якщо ця угода, яка є ОСТАННІМ ШАНСОМ, не буде укладена, на ХАМАС обрушиться таке ПЕКЛО, якого ніхто ще ніколи не бачив", – заявив Трамп, додавши, що на Близькому Сході буде мир "тим чи іншим способом".