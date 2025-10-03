Трамп назвав крайню годину для капітуляції ХАМАС
Президент США Дональд Трамп дав терористичному угрупуванню ХАМАС час до вечора неділі, 5 жовтня, щоби погодитись на його мирний план стосовно сектору Гази. Про це керівник Штатів повідомив у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, після різанини 7 жовтня 2023-го було знищено понад 25 000 "солдатів" угрупування.
"Більшість з решти [бойовиків] оточені і у ВІЙСЬКОВІЙ ПАСТЦІ, чекаючи лише на мій наказ "УПЕРЕД", щоб їх життя були швидко знищено. Що стосується інших, ми знаємо, де ви і хто ви, і на вас будуть полювати і вбивати [вас]. Я прошу всіх невинних палестинців негайно покинути цю територію, де в майбутньому може статися велика кількість смертей, і переміститися в більш безпечні райони Гази", – написав Трамп.
Він також закликав ХАМАС негайно звільнити усіх заручників та повернути тіла загиблих бранців, що також є пунктом його мирного плану.
Керівник Штатів наголосив, що угода має бути досягнута до 18:00 5 жовтня за вашингтонським часом (01:00 6 жовтня за Києвом).
"Якщо ця угода, яка є ОСТАННІМ ШАНСОМ, не буде укладена, на ХАМАС обрушиться таке ПЕКЛО, якого ніхто ще ніколи не бачив", – заявив Трамп, додавши, що на Близькому Сході буде мир "тим чи іншим способом".
- Мирний план Трампа, оголошений 29 вересня, передбачає амністію для членів ХАМАС та безпечний проїзд до інших країни для тих бойовиків, які захочуть залишити Газу.
- За цим планом Ізраїль не окуповуватиме сектор, а ХАМАС та інші угрупування не братимуть участь в управлінні Газою (інші пункти читайте тут).
- Ізраїль уже погодився з цим планом. Трамп заявляв, що якщо ХАМАС відхилить угоду, то ізраїльський прем'єр Нетаньягу "отримає нашу [США] повну підтримку" для знищення угрупування.
- Станом на травень 2025-го, за даними підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я Гази через ізраїльську операцію в секторі загинуло 53 000 палестинців. Медіа The Guardian, +972 Magazine та Local Call з посиланням на закриті дані ізраїльської розвідки стверджували, що бойовики становили лише 17% від кількості загиблих, а решта жертв була цивільними.
