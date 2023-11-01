Тероризм посилюється, ХАМАС може атакувати не лише Ізраїль, а й США – голова ФБР

Після атаки на Ізраїль 7 жовтня та початку війни Ізраїлю проти ХАМАС терористична загроза зросла і всередині США. Про це заявили керівники американських служб безпеки на засіданні комітету Сенату США, пише VoA.

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На засіданні комітету з внутрішньої безпеки та справ уряду Сенату США директор ФБР Крістофер Рей, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та директорка Національного контртерористичного центру (NCTC) Крістін Абізаїд заявили про підвищення рівня загроз з боку терористів.

Директор ФБР сказав, що після початку війни Ізраїлю та ХАМАС підвищився ризик терористичних атак на американців на території США.

ФБР поки що не має інформації, що бойовики ХАМАС мають намір провести атаки в США, але не можна відкидати можливість, що ХАМАС або інша терористична організація можуть це зробити, сказав чиновник.

Директор ФБР зазначив, що "в останні кілька тижнів міжнародні терористичні організації закликали до нападів на американців та на Захід", а Аль-Каїда "опублікувала свій найконкретніший за останні п'ять років заклик атакувати США".

За словами Рея, події на Близькому Сході надихають войовничих екстремістів, які діють поодинці або невеликими групами, на напади на американців. Водночас загрозу становлять не лише екстремісти, яких спрямовують терористичні організації з-за кордону, а й місцеві радикали, налаштовані проти єврейських чи мусульманських громад.

"Ми вже бачили таке на прикладі людини, яку заарештували минулого тижня в Х'юстоні, він вчився робити бомби та заявив у мережі про підтримку вбивства євреїв. Сюди ж відноситься трагічне вбивство шестирічного мусульманського хлопчика в Іллінойсі, яке ми розслідуємо як федеральний злочин на ґрунті ненависті", – сказав директор ФБР.

Абізаїд вважає, що напад ХАМАС на Ізраїль став приводом для активізації багатьох терористичних організацій, зокрема ідеологічних супротивників ХАМАС. Наприклад, ІДІЛ не пов'язаний з ХАМАС, але "використовує те, що відбувається, щоб мобілізувати прихильників та організувати подальші напади", – сказала вона.

25 жовтня повідомлялося, що США хочуть створити міжнародну коаліцію для спільних дій проти міжнародного фінансування ХАМАС.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектора Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше як 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

Підтверджено, що терористи ХАМАС під час нападу вбили громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

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