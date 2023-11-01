Терророизм усиливается, ХАМАС может атаковать не только Израиль, но и США – глава ФБР

После атаки на Израиль 7 октября и начала войны Израиля против ХАМАС террористическая угроза возросла и внутри США. Об этом заявили руководители американских служб безопасности на заседании комитета Сената США, пишет VoA.

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На заседании комитета по внутренней безопасности и делам правительства Сената США директор ФБР Кристофер Рэй, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и директор Национального контртеррористического центра (NCTC) Кристин Абизаид заявили о повышении уроня угроз со стороны террористов. Директор ФБР сказал, что после начала войны Израиля и ХАМАС повысился риск террористических атак на американцев на территории США. У ФБР пока нет информации, что боевики ХАМАС намерены провести атаки в США, но нельзя сбрасывать со счетов возможность, что ХАМАС или другая террористическая организация могут их предпринять, сказал чиновник.

Директор ФБР отметил, что "в последние несколько недель международные террористические организации призвали к нападениям на американцев и на Запад", а Аль-Каида "опубликовала свой самый конкретный за последние пять лет призыв атаковать США".

По словам Рэя, события на Ближнем Востоке вдохновляют воинствующих экстремистов, действующих в одиночку или небольшими группами, на совершение нападений на американцев. При этом угрозу представляют не только экстремисты, которых направляют террористические организации из-за рубежа, но и местные радикалы, настроенные против еврейских или мусульманских общин.

"Мы уже видели такое на примере человека, которого арестовали на прошлой неделе в Хьюстоне, он учился делать бомбы и заявил в сети о поддержке убийства евреев. Сюда же относится трагическое убийство шестилетнего мусульманского мальчика в Иллинойсе, которое мы расследуем как федеральное преступление на почве ненависти", – сказал директор ФБР.

Абизаид считает, что нападение ХАМАС на Израиль стало поводом для активизации множества террористических организаций, в том числе идеологических противников ХАМАС. Например, группировка ИГИЛ не связана с ХАМАС, но "использует происходящее, чтобы мобилизовать сторонников и организовать дальнейшие нападения", – сказала она.

25 октября сообщалось, что США хотят создать международную коалицию для совместных действий против международного финансирования ХАМАС.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

Подтверждено, что террористы ХАМАС во время нападения убили граждан Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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