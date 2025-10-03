Трамп назвал крайний час для капитуляции ХАМАС

Руководитель Штатов заявил, что его соглашение по сектору Газы является "последним шансом" для боевиков, пообещав им "ад"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп дал террористической группировке ХАМАС время до вечера воскресенья, 5 октября, чтобы согласиться на его мирный план насчет сектора Газы. Об этом руководитель Штатов сообщил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, после резни 7 октября 2023 года было уничтожено более 25 000 "солдат" группировки.

"Большинство из оставшихся [боевиков] окружены и в ВОЕННОЙ ЛОВУШКЕ, ожидая лишь моего приказа "ВПЕРЕД", чтобы их жизни были быстро уничтожены. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и на вас будут охотиться и убивать [вас]. Я прошу всех невинных палестинцев немедленно покинуть эту территорию, где в будущем может произойти большое количество смертей, и переместиться в более безопасные районы Газы", – написал Трамп.

Он также призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших пленников, что также является пунктом его мирного плана.

Руководитель Штатов подчеркнул, что соглашение должно быть достигнуто до 18:00 5 октября по вашингтонскому времени (01:00 6 октября по Киеву).

"Если эта сделка, которая является ПОСЛЕДНИМ ШАНСОМ, не будет заключена, на ХАМАС обрушится такой АД, которого никто еще никогда не видел", – заявил Трамп, добавив, что на Ближнем Востоке будет мир "тем или иным способом".