Трамп назвал крайний час для капитуляции ХАМАС
Президент США Дональд Трамп дал террористической группировке ХАМАС время до вечера воскресенья, 5 октября, чтобы согласиться на его мирный план насчет сектора Газы. Об этом руководитель Штатов сообщил в своей соцсети Truth Social.
По его словам, после резни 7 октября 2023 года было уничтожено более 25 000 "солдат" группировки.
"Большинство из оставшихся [боевиков] окружены и в ВОЕННОЙ ЛОВУШКЕ, ожидая лишь моего приказа "ВПЕРЕД", чтобы их жизни были быстро уничтожены. Что касается остальных, мы знаем, где вы и кто вы, и на вас будут охотиться и убивать [вас]. Я прошу всех невинных палестинцев немедленно покинуть эту территорию, где в будущем может произойти большое количество смертей, и переместиться в более безопасные районы Газы", – написал Трамп.
Он также призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела погибших пленников, что также является пунктом его мирного плана.
Руководитель Штатов подчеркнул, что соглашение должно быть достигнуто до 18:00 5 октября по вашингтонскому времени (01:00 6 октября по Киеву).
"Если эта сделка, которая является ПОСЛЕДНИМ ШАНСОМ, не будет заключена, на ХАМАС обрушится такой АД, которого никто еще никогда не видел", – заявил Трамп, добавив, что на Ближнем Востоке будет мир "тем или иным способом".
- Мирный план Трампа, объявленный 29 сентября, предусматривает амнистию для членов ХАМАС и безопасный проезд в другие страны для тех боевиков, которые захотят покинуть Газу.
- По этому плану Израиль не будет оккупировать сектор, а ХАМАС и другие группировки не будут участвовать в управлении Газой (другие пункты читайте здесь).
- Израиль уже согласился с этим планом. Трамп заявлял, что если ХАМАС отклонит соглашение, то израильский премьер Нетаньяху "получит нашу [США] полную поддержку" для уничтожения группировки.
- По состоянию на май 2025-го, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы из-за израильской операции в секторе погибло 53 000 палестинцев. Медиа The Guardian, +972 Magazine и Local Call со ссылкой на закрытые данные израильской разведки утверждали, что боевики составляли лишь 17% от количества погибших, а остальные жертвы были гражданскими.
