Трамп о прекращении атак на Газу: ХАМАС должен действовать быстро, не потерплю проволочек
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен быстро действовать и заключить мир с Израилем, пока атаки на сектор Газа прекратились. Об этом он написал в сети Truth Social.
Трамп заявил, что не потерпит промедлений в этом вопросе.
"Я признаю, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на освобождение заложников и заключение мирного соглашения. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все будет потеряно. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают, неизбежны", – сообщил он.
Также президент США заявил, что не хочет видеть исхода ситуации, при котором бы Газа снова станет представлять угрозу.
"Давайте сделаем это быстро. К каждому будут относиться справедливо", – подчеркнул он.
- 29 сентября Белый дом показал мирный план Трампа по Газе. Он предусматривает амнистию для членов ХАМАС и безопасный проезд в другие страны для тех боевиков, которые захотят покинуть Газу.
- 3 октября ХАМАС заявил, что готов вернуть всех израильских заложников и тела погибших пленников согласно предложению Трампа.
- А утром 4 октября The Times of Israel сообщал, что ЦАХАЛ получил приказ прекратить наступление на Газу.
