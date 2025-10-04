Трамп о прекращении атак на Газу: ХАМАС должен действовать быстро, не потерплю проволочек

Израиль прекратил наступление в Газе, дав шанс на освобождение заложников, и ХАМАС не должен упустить эту возможность

Дональд Трамп (Фото: EPA/Francis Chung)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен быстро действовать и заключить мир с Израилем, пока атаки на сектор Газа прекратились. Об этом он написал в сети Truth Social.

Трамп заявил, что не потерпит промедлений в этом вопросе.

"Я признаю, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на освобождение заложников и заключение мирного соглашения. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все будет потеряно. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают, неизбежны", – сообщил он.

Также президент США заявил, что не хочет видеть исхода ситуации, при котором бы Газа снова станет представлять угрозу.

"Давайте сделаем это быстро. К каждому будут относиться справедливо", – подчеркнул он.