Трамп заявил о "великом дне": Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана
Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США. Оно должно обеспечить оперативное освобождение всех заложников, которых удерживают в Газе, выход на согласованную линию, и освобождение некоторых палестинских заключенных. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех окружающих стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие состоялось", – написал Трамп.
По его словам, ко всем сторонам будут относиться справедливо.
Как сообщает CNN, цитируя Трампа, вероятно заложников освободят в понедельник, 13 октября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и "героических солдат Армии обороны Израиля", назвал это событие "великим днем для Израиля" и сообщил, что 9 октября созовет правительство, чтобы "утвердить соглашение и вернуть всех заложников домой".
Как передаёт ВВС, ХАМАС тоже подтверждает соглашение и ожидает, что оно "положит конец войне в Газе, обеспечит полный вывод оккупационных войск, позволит поступление гуманитарной помощи и осуществит обмен пленными".
Объявляя о подписании соглашения, Трамп не упомянул о том, какие проблемы управления ждут Газу в будущем.
- 29 сентября Белый дом анонсировал мирный план Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа и формированию "совета мира", чтобы обеспечить длительное прекращение конфликта в регионе, который бы руководил "технократическим, аполитичным Палестинским комитетом", ответственным за ежедневное управление Газой.
- 4 октября Трамп заявил, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на освобождение заложников и заключение мирного соглашения, поэтому ХАМАСу стоит действовать быстро, иначе все будет потеряно.
