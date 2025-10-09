Трамп заявил о "великом дне": Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана

Дональд Трамп объявил, что Израилю и Хамасу удалось достичь взаимопонимания в вопросах прекращения огня и освобождения заложников

Газа, Палестина (Фото: Depositphotos)

Израиль и ХАМАС договорились о первом этапе соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США. Оно должно обеспечить оперативное освобождение всех заложников, которых удерживают в Газе, выход на согласованную линию, и освобождение некоторых палестинских заключенных. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Это ВЕЛИКИЙ день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех окружающих стран и Соединенных Штатов Америки, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие состоялось", – написал Трамп.

По его словам, ко всем сторонам будут относиться справедливо.

Как сообщает CNN, цитируя Трампа, вероятно заложников освободят в понедельник, 13 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и "героических солдат Армии обороны Израиля", назвал это событие "великим днем для Израиля" и сообщил, что 9 октября созовет правительство, чтобы "утвердить соглашение и вернуть всех заложников домой".

Как передаёт ВВС, ХАМАС тоже подтверждает соглашение и ожидает, что оно "положит конец войне в Газе, обеспечит полный вывод оккупационных войск, позволит поступление гуманитарной помощи и осуществит обмен пленными".

Объявляя о подписании соглашения, Трамп не упомянул о том, какие проблемы управления ждут Газу в будущем.