Трамп: Все заложники ХАМАС будут освобождены 13 или 14 октября
Боевики ХАМАС должны освободить всех заложников уже 13 или 14 октября, а в Египте планируется подписание финального соглашения по Газе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров.
"Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников (ХАМАС – ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября – ред.)", – заявил Трамп.
В то же время он отметил, что возвращение заложников – это сложный процесс.
"Я бы не хотел рассказывать вам, что нужно сделать, чтобы вернуть их, – добавил президент США.
Он также подтвердил намерение отправиться на Ближний Восток, о чем он впервые заявил в среду, 8 октября.
"Мы работаем над временными рамками, точным временем. Мы поедем в Египет, где у нас будет подписание, дополнительное подписание (соглашения – ред.)", – отметил глава Белого дома.
- 29 сентября Белый дом анонсировал мирный план Трампа по окончанию войны Израиля и группировки ХАМАС в секторе Газа и формированию "совета мира", чтобы обеспечить длительное прекращение конфликта в регионе, который бы руководил "технократическим, аполитичным Палестинским комитетом", ответственным за ежедневное управление Газой.
- 4 октября Трамп заявил, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на освобождение заложников и заключение мирного соглашения, поэтому ХАМАСу стоит действовать быстро, иначе все будет потеряно.
- 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о первый этап сделки по прекращению огня, заключенной при посредничестве США
