Трамп: Все заложники ХАМАС будут освобождены 13 или 14 октября

Президент США объявил, что боевики ХАМАС должны уже в первой половине следующей недели освободить всех заложников

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Боевики ХАМАС должны освободить всех заложников уже 13 или 14 октября, а в Египте планируется подписание финального соглашения по Газе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания Кабинета министров.

"Мы обеспечили освобождение всех оставшихся заложников (ХАМАС – ред.), и они должны быть освобождены в понедельник или вторник (13 или 14 октября – ред.)", – заявил Трамп.

В то же время он отметил, что возвращение заложников – это сложный процесс.

"Я бы не хотел рассказывать вам, что нужно сделать, чтобы вернуть их, – добавил президент США.

Он также подтвердил намерение отправиться на Ближний Восток, о чем он впервые заявил в среду, 8 октября.

"Мы работаем над временными рамками, точным временем. Мы поедем в Египет, где у нас будет подписание, дополнительное подписание (соглашения – ред.)", – отметил глава Белого дома.