Трамп планирует посетить Ближний Восток в конце недели
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в конце этой недели совершить поездку на Ближний Восток. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я могу отправиться туда в конце недели, возможно, в воскресенье (12 октября. – Ред.). Думаю, это произойдет, высокие шансы, что это произойдет", – заявил Трамп.
Руководитель Штатов также выразил надежду, что соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий может быть достигнуто в ближайшие дни.
"У них все очень хорошо. У нас там замечательная команда, замечательные переговорщики, и с другой стороны, к сожалению, также замечательные переговорщики", – отметил американский президент.
Сейчас в Египте проходят переговоры по завершению соглашения об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАС, и прекращении боевых действий в регионе.
- 29 сентября Белый дом показал мирный план Трампа по Газе. Он предусматривает амнистию для членов ХАМАС и безопасный проезд в другие страны для тех боевиков, которые захотят покинуть Газу.
- 3 октября ХАМАС заявил, что готов вернуть всех израильских заложников и тела погибших пленников согласно предложению Трампа.
- А утром 4 октября The Times of Israel сообщал, что ЦАХАЛ получил приказ прекратить наступление на Газу.
Комментарии (0)