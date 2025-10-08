Трамп планирует посетить Ближний Восток в конце недели

Вероятная поездка президента США связана с соглашением об освобождении заложников и прекращении боевых действий в регионе

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в конце этой недели совершить поездку на Ближний Восток. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я могу отправиться туда в конце недели, возможно, в воскресенье (12 октября. – Ред.). Думаю, это произойдет, высокие шансы, что это произойдет", – заявил Трамп.

Руководитель Штатов также выразил надежду, что соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий может быть достигнуто в ближайшие дни.

"У них все очень хорошо. У нас там замечательная команда, замечательные переговорщики, и с другой стороны, к сожалению, также замечательные переговорщики", – отметил американский президент.

Сейчас в Египте проходят переговоры по завершению соглашения об освобождении заложников, находящихся в плену ХАМАС, и прекращении боевых действий в регионе.