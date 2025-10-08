Трамп планує відвідати Близький схід наприкінці тижня
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує наприкінці цього тижня здійснити поїздку на Близький Схід. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю (12 жовтня. – Ред.). Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться", – заявив Трамп.
Керівник Штатів також висловив сподівання, що угода про звільнення заручників та припинення бойових дій може бути досягнута найближчими днями.
"У них все дуже добре. У нас там чудова команда, чудові перемовники, і з іншого боку, на жаль, також чудові перемовники", – зазначив американський президент.
Наразі в Єгипті проходять переговори щодо завершення угоди про звільнення заручників, які перебувають у полоні ХАМАС, та припинення бойових дій у регіоні.
- 29 вересня Білий дім показав мирний план Трампа щодо Гази. Він передбачає амністію для членів ХАМАС і безпечний проїзд в інші країни для тих бойовиків, які захочуть покинути Газу.
- 3 жовтня ХАМАС заявив, що готовий повернути всіх ізраїльських заручників і тіла загиблих бранців згідно з пропозицією Трампа.
- А вранці 4 жовтня The Times of Israel повідомляв, що ЦАХАЛ отримав наказ припинити наступ на Газу.
