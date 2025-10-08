Трамп планує відвідати Близький схід наприкінці тижня

Ймовірна поїздка президента США пов’язана з угодою про звільнення заручників та припинення бойових дій у регіоні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує наприкінці цього тижня здійснити поїздку на Близький Схід. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю (12 жовтня. – Ред.). Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться", – заявив Трамп.

Керівник Штатів також висловив сподівання, що угода про звільнення заручників та припинення бойових дій може бути досягнута найближчими днями.

"У них все дуже добре. У нас там чудова команда, чудові перемовники, і з іншого боку, на жаль, також чудові перемовники", – зазначив американський президент.

Наразі в Єгипті проходять переговори щодо завершення угоди про звільнення заручників, які перебувають у полоні ХАМАС, та припинення бойових дій у регіоні.