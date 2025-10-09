Трамп: Всі заручники ХАМАС будуть звільнені 13 або 14 жовтня, угоду щодо Гази підпишуть у Єгипті

Президент США оголосив, що бойовики ХАМАС повинні вже в першій половині наступного тижня звільнити всіх заручників

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників уже 13 або 14 жовтня, а в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів.

"Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС. – Ред.), які залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня. – Ред.)", – заявив Трамп.

Водночас він зазначив, що повернення заручників – це складний процес.

"Я б не хотів розповідати вам, що потрібно зробити, щоб повернути їх", – додав президент США.

Він також підтвердив намір вирушити на Близький Схід, про що він вперше заявив у середу, 8 жовтня.

"Ми працюємо над часовими межами, точним часом. Ми поїдемо до Єгипту, де у нас буде підписання, додаткове підписання (угоди. – Ред.)", – зазначив глава Білого дому.