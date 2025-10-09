Трамп: Всі заручники ХАМАС будуть звільнені 13 або 14 жовтня, угоду щодо Гази підпишуть у Єгипті
Бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників уже 13 або 14 жовтня, а в Єгипті планується підписання фінальної угоди щодо Гази. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання Кабінету міністрів.
"Ми забезпечили звільнення всіх заручників (ХАМАС. – Ред.), які залишилися, і вони мають бути звільнені в понеділок або вівторок (13 або 14 жовтня. – Ред.)", – заявив Трамп.
Водночас він зазначив, що повернення заручників – це складний процес.
"Я б не хотів розповідати вам, що потрібно зробити, щоб повернути їх", – додав президент США.
Він також підтвердив намір вирушити на Близький Схід, про що він вперше заявив у середу, 8 жовтня.
"Ми працюємо над часовими межами, точним часом. Ми поїдемо до Єгипту, де у нас буде підписання, додаткове підписання (угоди. – Ред.)", – зазначив глава Білого дому.
- 29 вересня Білий дім анонсував мирний план Трампа щодо закінчення війни Ізраїлю й угруповання ХАМАС у секторі Гази та формування "Ради миру", щоб забезпечити тривале припинення конфлікту в регіоні, яка б керувала "технократичним, аполітичним Палестинським комітетом", відповідальним за щоденне управління Газою.
- 4 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на звільнення заручників і укладення мирної угоди, тож ХАМАС варто діяти швидко, інакше все буде втрачено.
- 9 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про перший етап угоди щодо припинення вогню, укладеної за посередництва США.
