Нетаньягу наказав армії Ізраїлю вжити заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛу та службам безпеки вжити заходів проти терористичного угруповання ХАМАС після порушення режиму припинення вогню у Рафасі. Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що Нетаньягу дав таку вказівку під час зустрічі з міністром оборони Ісраелем Кацом та керівниками спецслужб Шин Бет та Моссад.
За даними ЦАХАЛу, палестинські терористи стріляли з РПГ та відкрили снайперський вогонь по ізраїльських силах, що діють у районі Рафах на півдні сектору Гази. Ізраїль вже відповів на це авіаударами.
17 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі міста Хан-Юніс і наближалися до ізраїльських військових, створюючи для них безпосередню загрозу.
За даними армії, терористи були знищені "згідно з угодою".
Також, повідомляв ЦАХАЛ, раніше того ж дня було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі Рафаху й відкрили вогонь по військах. Про постраждалих з-поміж останніх не повідомлялося.
- 10 жовтня ізраїльські війська завершили перший етап відведення сил у секторі Гази згідно з планом президента США Трампа. Після цього стартував 72-годинний термін, у який ХАМАС мав звільнити ізраїльських заручників, а Ізраїль – відпустити ув'язнених палестинців.
- 13 жовтня ХАМАС звільнив останніх 20 живих ізраїльських заручників, однак повернення тіл загиблих продовжилось. Того ж дня президент США разом з очільниками Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в секторі Гази.
- Увечері після підписання угоди ХАМАС опублікував відео з публічним розстрілом вісьмох людей, яких назвав "колаборантами" та "злочинцями". Згодом Трамп заявив, що бойовики вбили "членів банд", і назвав це "нормальним", а Палестинська Автономія (діє на Західному березі ріки Йордан) засудила такі страти.
- Наступного дня керівник Штатів оголосив про початок другої фази мирного плану щодо Гази.
