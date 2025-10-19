Нетаньягу наказав армії Ізраїлю вжити заходів проти ХАМАС після стрілянини в Рафасі

Прем'єр-міністр Ізраїлю наказав ЦАХАЛу та службам безпеки "вжити рішучих заходів проти терористичних цілей у секторі Гази"

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ЦАХАЛу та службам безпеки вжити заходів проти терористичного угруповання ХАМАС після порушення режиму припинення вогню у Рафасі. Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що Нетаньягу дав таку вказівку під час зустрічі з міністром оборони Ісраелем Кацом та керівниками спецслужб Шин Бет та Моссад.

За даними ЦАХАЛу, палестинські терористи стріляли з РПГ та відкрили снайперський вогонь по ізраїльських силах, що діють у районі Рафах на півдні сектору Гази. Ізраїль вже відповів на це авіаударами.

17 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі міста Хан-Юніс і наближалися до ізраїльських військових, створюючи для них безпосередню загрозу.

За даними армії, терористи були знищені "згідно з угодою".

Також, повідомляв ЦАХАЛ, раніше того ж дня було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі Рафаху й відкрили вогонь по військах. Про постраждалих з-поміж останніх не повідомлялося.