Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази після нападу терористів – The Times of Israel

Напад бойовиків на ЦАХАЛ у місті Рафах є останнім з порушень перемир'я з боку ХАМАС, пише медіа

Ілюстративне фото: Depositphotos

Терористи здійснили напад на Ізраїльські війська у південній частині сектору Гази, що змусило ЦАХАЛ завдати авіаударів по цій території, повідомляє з посиланням на власні дані медіа The Times of Israel.

Інцидент, який стався у місті Рафах, вочевидь є останнім з порушень перемир'я з боку ХАМАС, йдеться у публікації.

Ізраїльська армія поки що не коментувала подію.

Тим часом міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав главу уряду Беньяміна Нетаньягу відновити військові операції в секторі Газа після нападу терористів на військових у Рафаху.

Раніше, 17 жовтня, ЦАХАЛ повідомив, що було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі міста Хан-Юніс й наближалися до ізраїльських військових, створюючи для них безпосередню загрози.

За даними армії, терористи були знищені "згідно з угодою".

Також, повідомляв ЦАХАЛ, раніше того ж дня було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі Рафаху й відкрили вогонь по військах – про постраждалих з-поміж останніх не повідомлялось.

"Війська ЦАХАЛ розгорнуті в цьому районі відповідно до угоди про припинення вогню і продовжуватимуть операції з усунення безпосередніх загроз", – зауважили в повідомленні.