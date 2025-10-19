Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази після нападу терористів – The Times of Israel
Терористи здійснили напад на Ізраїльські війська у південній частині сектору Гази, що змусило ЦАХАЛ завдати авіаударів по цій території, повідомляє з посиланням на власні дані медіа The Times of Israel.
Інцидент, який стався у місті Рафах, вочевидь є останнім з порушень перемир'я з боку ХАМАС, йдеться у публікації.
Ізраїльська армія поки що не коментувала подію.
Тим часом міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір закликав главу уряду Беньяміна Нетаньягу відновити військові операції в секторі Газа після нападу терористів на військових у Рафаху.
Раніше, 17 жовтня, ЦАХАЛ повідомив, що було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі міста Хан-Юніс й наближалися до ізраїльських військових, створюючи для них безпосередню загрози.
За даними армії, терористи були знищені "згідно з угодою".
Також, повідомляв ЦАХАЛ, раніше того ж дня було виявлено декількох бойовиків, які виходили з тунелю у районі Рафаху й відкрили вогонь по військах – про постраждалих з-поміж останніх не повідомлялось.
"Війська ЦАХАЛ розгорнуті в цьому районі відповідно до угоди про припинення вогню і продовжуватимуть операції з усунення безпосередніх загроз", – зауважили в повідомленні.
- 10 жовтня ізраїльські війська завершили перший етап відведення сил у секторі Гази згідно з планом президента США Трампа. Після цього стартував 72-годинний термін, у який ХАМАС мав звільнити ізраїльських заручників, а Ізраїль – відпустити ув'язнених палестинців.
- 13 жовтня ХАМАС звільнив останніх 20 живих ізраїльських заручників. Того ж дня президент США разом з очільниками Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в секторі Гази.
- Мирний план Трампа складається з 20 пунктів й, зокрема, передбачає поступове виведення ізраїльських військ із сектора, демілітаризацію Гази та те, що ХАМАС й інші угруповання не братимуть участі в управлінні регіоном (інші пункти тут).
- Наступного дня керівник Штатів оголосив про початок другої фази мирного плану щодо Гази.
Коментарі (0)