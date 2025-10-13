Трамп у Єгипті підписав угоду про припинення вогню в Газі

Держави-посередники підписали документ про мирне врегулювання між Ізраїлем та ХАМАС на саміті у Шарм-ель-Шейху

Дональд Трамп (Фото: YOAN VALAT / EPA)

Президент США Дональд Трамп разом з очільниками Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в секторі Гази. Про це стало відомо з трансляції саміту у Шарм-ель-Шейху, яку вела адміністрація єгипетського керівника Абделя Фаттаха Ас-Сісі.

Окрім нього та Трампа угоду підписали глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.

Ці чотири країни виступають посередниками у мирному врегулюванні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Мирний план Трампа складається з 20 пунктів й, зокрема, передбачає поступове виведення ізраїльських військ із сектора, демілітаризацію Гази та те, що ХАМАС й інші угруповання не братимуть участі в управлінні регіоном (інші пункти тут).

У саміті в Шарм-ель-Шейху беруть участь більш ніж 20 світових лідерів.