Трамп у Єгипті підписав угоду про припинення вогню в Газі
Президент США Дональд Трамп разом з очільниками Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в секторі Гази. Про це стало відомо з трансляції саміту у Шарм-ель-Шейху, яку вела адміністрація єгипетського керівника Абделя Фаттаха Ас-Сісі.
Окрім нього та Трампа угоду підписали глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.
Ці чотири країни виступають посередниками у мирному врегулюванні між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.
Мирний план Трампа складається з 20 пунктів й, зокрема, передбачає поступове виведення ізраїльських військ із сектора, демілітаризацію Гази та те, що ХАМАС й інші угруповання не братимуть участі в управлінні регіоном (інші пункти тут).
У саміті в Шарм-ель-Шейху беруть участь більш ніж 20 світових лідерів.
- 10 жовтня ізраїльські війська завершили перший етап відведення сил у секторі Гази – після чого стартував 72-годинний термін, у який ХАМАС має звільнити ізраїльських заручників, а Ізраїль – відпустити ув'язнених палестинців.
- 13 жовтня ХАМАС звільнив останніх 20 живих ізраїльських заручників, однак поки що бойовики повернули лише чотири з 28 тіл загиблих бранців.
- До участі в саміті у Єгипті Трамп відвідав Ізраїль: на виступі в парламенті країни він заявив про плани сфокусуватися на розв'язанні російсько-української війни після врегулювання в Газі.
- Тим часом канцлер Німеччини Мерц вирішив використати нагоду саміту у Єгипті, щоб обговорити з президентом США те, що можна спільно зробити для припинення війни РФ проти України.
