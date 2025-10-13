Трамп про мирні врегулювання після Ізраїлю: Спочатку ми маємо розв'язати питання з Росією

Керівник Штатів звернувся до свого спецпосланця Віткоффа стосовно того, щоб перед Іраном спершу сфокусуватися на Москві

Дональд Трамп у Кнессеті (Фото: JALAA MAREY / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про плани сфокусуватися на розв'язанні російсько-української війни після врегулювання між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Про це американський керівник розповів під час виступу в ізраїльському парламенті Кнессеті.

У промові він звернувся до представників своєї команди щодо Ірану, зазначивши, що ті "легко укладуть угоду" з країною, але додав, що спершу потрібно врегулювати війну РФ проти України.

"Я думаю, це [укласти угоду з Іраном] буде легко, але спочатку ми маємо розв'язати питання з Росією, ми маємо це зробити. Якщо ти не проти, Стіве, давай спочатку зосередимося на Росії, добре? Ми це зробимо", – заявив керівник Штатів, звернувшись до свого спецпосланця Стіва Віткоффа.

У цьому ж виступі Трамп визнав, що коли Віткофф прибув на перші переговори до Москви, то він нічого не знав про РФ і мало – про російського диктатора Володимира Путіна й політику.