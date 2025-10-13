Трамп про мирні врегулювання після Ізраїлю: Спочатку ми маємо розв'язати питання з Росією
Президент США Дональд Трамп заявив про плани сфокусуватися на розв'язанні російсько-української війни після врегулювання між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС. Про це американський керівник розповів під час виступу в ізраїльському парламенті Кнессеті.
У промові він звернувся до представників своєї команди щодо Ірану, зазначивши, що ті "легко укладуть угоду" з країною, але додав, що спершу потрібно врегулювати війну РФ проти України.
"Я думаю, це [укласти угоду з Іраном] буде легко, але спочатку ми маємо розв'язати питання з Росією, ми маємо це зробити. Якщо ти не проти, Стіве, давай спочатку зосередимося на Росії, добре? Ми це зробимо", – заявив керівник Штатів, звернувшись до свого спецпосланця Стіва Віткоффа.
У цьому ж виступі Трамп визнав, що коли Віткофф прибув на перші переговори до Москви, то він нічого не знав про РФ і мало – про російського диктатора Володимира Путіна й політику.
- 13 жовтня Трамп сказав, що міг би пригрозити Путіну передаванням Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни. Його заява пролунала після двох телефонних розмов з президентом Зеленським за два дні.
- Тим часом до Вашингтону вирушила делегація української влади – серед головних тем візиту буде посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України.
- Співрозмовники видання Financial Times повідомили, що глави України та США можуть зустрітися 17 жовтня.
