Трамп о мирных урегулированиях после Израиля: Сначала мы должны решить вопрос с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о планах сфокусироваться на развязывании российско-украинской войны после урегулирование между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Об этом американский руководитель рассказал во время выступления в израильском парламенте Кнессете.
В речи он обратился к представителям своей команды относительно Ирана, отметив, что те "легко заключат сделку" со страной, но добавил, что сперва нужно урегулировать войну РФ против Украины.
"Я думаю, это [заключить сделку с Ираном] будет легко, но сначала мы должны решить вопрос с Россией, мы должны это сделать. Если ты не против, Стив, давай сначала сосредоточимся на России, хорошо? Мы это сделаем", – заявил руководитель Штатов, обратившись к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу.
В этом же выступлении Трамп признал, что когда Уиткофф прибыл на первые переговоры в Москву, то он ничего не знал о РФ и мало – о российском диктаторе Владимира Путина и политике.
- 13 октября Трамп сказал, что мог бы пригрозить Путину передачей Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, если тот не пойдет на урегулирование войны. Его заявление прозвучало после двух телефонных разговоров с президентом Зеленским за два дня.
- Тем временем в Вашингтон отправилась делегация украинской власти – среди главных тем визита будет усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины.
- Собеседники издания Financial Times сообщили, что главы Украины и США могут встретиться 17 октября.
