Трамп о мирных урегулированиях после Израиля: Сначала мы должны решить вопрос с Россией

Руководитель Штатов обратился к своему спецпосланнику Уиткоффу относительно того, чтобы перед Ираном сперва сфокусироваться на Москве

Дональд Трамп в Кнессете (Фото: JALAA MAREY / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах сфокусироваться на развязывании российско-украинской войны после урегулирование между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. Об этом американский руководитель рассказал во время выступления в израильском парламенте Кнессете.

В речи он обратился к представителям своей команды относительно Ирана, отметив, что те "легко заключат сделку" со страной, но добавил, что сперва нужно урегулировать войну РФ против Украины.

"Я думаю, это [заключить сделку с Ираном] будет легко, но сначала мы должны решить вопрос с Россией, мы должны это сделать. Если ты не против, Стив, давай сначала сосредоточимся на России, хорошо? Мы это сделаем", – заявил руководитель Штатов, обратившись к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

В этом же выступлении Трамп признал, что когда Уиткофф прибыл на первые переговоры в Москву, то он ничего не знал о РФ и мало – о российском диктаторе Владимира Путина и политике.