В Вашингтон направляется украинская делегация
Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым уже направляется в Вашингтон. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, среди главных тем визита будет усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины, укрепление энергетической устойчивости накануне зимы, а также усиление санкционного давления на Россию.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США, где обсудит с американской стороной санкции против России и использование замороженных российских активов.
- 12 октября Зеленский сообщил, что он и Дональд Трамп провели второй телефонный разговор за два дня, в частности о дальнобойном вооружении.
- Предыдущий звонок Зеленского и Трампа состоялся 11 октября. После него глава Украины сообщил, что проинформировал своего коллегу об ударах России по энергетической инфраструктуре и поблагодарил президента США за "готовность поддержать нас".
