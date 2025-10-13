В Вашингтон направляется украинская делегация

Одной из основных тем во время визита делегации в США будет усиление ударных возможностей Украины

Андрей Ермак (Фото: president.gov.u)

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым уже направляется в Вашингтон. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди главных тем визита будет усиление противовоздушной обороны и ударных возможностей Украины, укрепление энергетической устойчивости накануне зимы, а также усиление санкционного давления на Россию.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация отправится в США, где обсудит с американской стороной санкции против России и использование замороженных российских активов.