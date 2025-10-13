До Вашингтона прямує українська делегація
Українська делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим, уже прямує до Вашингтона. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, серед головних тем візиту буде посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.
Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до США, де обговорить з американською стороною санкції проти Росії та використання заморожених російських активів.
- 12 жовтня Зеленський повідомив, що він та Дональд Трамп провели другу телефонну розмову за два дні, зокрема стосовно далекобійного озброєння.
- Попередній дзвінок Зеленського та Трампа відбувся 11 жовтня. Після нього глава України повідомив, що поінформував свого колегу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі й подякував президенту США за "готовність підтримати нас".
