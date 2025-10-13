До Вашингтона прямує українська делегація

Однією з основних тем під час візиту делегації до США буде посилення ударних спроможностей України

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.u)

Українська делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим, уже прямує до Вашингтона. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед головних тем візиту буде посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до США, де обговорить з американською стороною санкції проти Росії та використання заморожених російських активів.