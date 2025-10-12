"І щодо нашої далекобійності". Зеленський і Трамп вдруге поговорили за два дні

Політики говорили про захист життя в Україні – і стосовно ППО, і щодо стійкості та далекобійних спроможностей держави, зауважив Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 18 серпня 2025 року (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели другу телефонну розмову за два дні, зокрема, стосовно далекобійного озброєння. Про це у своїх соцмережах повідомив український керівник.

Зеленський зауважив, що вдруге "теж була дуже продуктивна розмова".

Читайте також США розглядають продаж Tomahawk для передання Україні. Як працюють ці ракети

"Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення – і щодо протиповітряної оборони, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", – розповів глава України.

За словами Зеленського, вони з Трампом домовились продовжити розмову – і команди двох президентів готуються.

Інших деталей український керівник не навів.

Попередній дзвінок Зеленського та Трампа відбувся 11 жовтня. Після нього глава України повідомив, що поінформував свого колегу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі, й подякував президенту США за "готовність підтримати нас".

Зеленський також зазначав, що вони з Трампом обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які країни готують стосовно цього.

Однак двоє анонімних співрозмовників медіа Axios стверджували, що під час цього дзвінка глави держав говорили про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

ОНОВЛЕНО. "Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", – розповів Зеленський згодом, коментуючи дзвінок з Трампом.