Росія дроном атакувала енергетиків ДТЕК у Київській області – обидва в лікарні
Через російську атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури Київської області поранені двоє працівників компанії ДТЕК. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Фахівців було поранено на одній з підстанцій Бориспільського району під час відновлювальних робіт. У компанії розповіли, що вже після відбою повітряної тривоги бригада енергетиків потрапила під атаку "шахеда".
За попередньою інформацією, в одного працівника ДТЕК уламкові поранення голови, грудної клітки, руки та ніг. У іншого – травма вуха, садна рук та ніг.
"Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається", – зазначив Калашник.
Також через атаку в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти, без світла перебувають станом на 14:00 9607 родин.
Аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків. У знеживлених населених пунктах працюють штаби незламності, де є все необхідне.
- 11 жовтня Росія вбила дроном енергетиків на Чернігівщині. Ще кілька людей було поранено.
- 12 жовтня Росія вдарила по енергетиці та газовій інфраструктурі у трьох областях. У Чернігівській області ввели графіки відключень, у Донецькій області – блекаут.
