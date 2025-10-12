Росія дроном атакувала енергетиків ДТЕК у Київській області – обидва в лікарні

Ворог атакував дроном підстанцію в Бориспільському районі, внаслідок чого поранено ремонтну бригаду

Бригада ДТЕК (Ілюстративне фото: dtek.com/media-center)

Через російську атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури Київської області поранені двоє працівників компанії ДТЕК. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Фахівців було поранено на одній з підстанцій Бориспільського району під час відновлювальних робіт. У компанії розповіли, що вже після відбою повітряної тривоги бригада енергетиків потрапила під атаку "шахеда".

За попередньою інформацією, в одного працівника ДТЕК уламкові поранення голови, грудної клітки, руки та ніг. У іншого – травма вуха, садна рук та ніг.

"Обидва госпіталізовані. Уся необхідна медична допомога надається", – зазначив Калашник.

Також через атаку в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти, без світла перебувають станом на 14:00 9607 родин.

Аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків. У знеживлених населених пунктах працюють штаби незламності, де є все необхідне.