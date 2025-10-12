Росія вдарила по енергетиці та газовій інфраструктурі у трьох областях, світло – за графіком
У ніч проти 12 жовтня Росія вчергове атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Про це повідомили в Міненерго.
Ворог пошкодив об'єкти енергетики в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях. Рятувальники разом з енергетиками працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням, зазначили в міністерстві.
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок нічного обстрілу в регіоні пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Ворожі дрони влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації.
Одна людина травмована.
У Чернігівській області діють графіки погодинних відключень, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів енергооб’єктів, періоди відключень можуть бути меншими, зазначив він.
Голова Донецької ОВА повідомляв, що в регіоні блекаут через атаки росіян зранку. Розгорнули пункти незламності, де мешканці області можуть підзарядити гаджети та зігрітися.
Загалом ворог вночі 12 жовтня атакував Україну 118 ударними БпЛА та ракетою Х-31. Сили протиповітряної оборони збили 103 дрони, зафіксовані влучання ракети та 15 безпілотників.
- 10 жовтня Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши більш ніж 450 дронів і понад три десятки ракет. Через атаку загинула дитина, постраждали десятки людей.
- 11 жовтня загарбники атакували безпілотниками Одесу та область. Внаслідок удару пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки й готель, також відомо про поранену.
- Станом на вечір 11 жовтня Міненерго повідомило, що у знеструмлених регіонах уже немає аварійних відключень. У Києві світло повернули для понад 800 000 родин.
