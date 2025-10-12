Росія вдарила по енергетиці та газовій інфраструктурі у трьох областях, світло – за графіком

В Чернігівській області діють графіки відключень, на Одещині пошкоджено газовий об'єкт

Енергетика (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 12 жовтня Росія вчергове атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Про це повідомили в Міненерго.

Ворог пошкодив об'єкти енергетики в Донецькій, Одеській та Чернігівській областях. Рятувальники разом з енергетиками працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням, зазначили в міністерстві.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок нічного обстрілу в регіоні пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Ворожі дрони влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації.

Одна людина травмована.

У Чернігівській області діють графіки погодинних відключень, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів енергооб’єктів, періоди відключень можуть бути меншими, зазначив він.

Голова Донецької ОВА повідомляв, що в регіоні блекаут через атаки росіян зранку. Розгорнули пункти незламності, де мешканці області можуть підзарядити гаджети та зігрітися.

Загалом ворог вночі 12 жовтня атакував Україну 118 ударними БпЛА та ракетою Х-31. Сили протиповітряної оборони збили 103 дрони, зафіксовані влучання ракети та 15 безпілотників.

Залишки дрону на Одещині (Фото: t.me/odeskaODA)