Росія вдарила дронами по Одесі. Постраждали енергетика, багатоповерхівки та готель – фото

Внаслідок обстрілу РФ у ніч проти 11 жовтня без електропостачання залишаються 44 населені пункти Одеської області

Наслідки атаки (Фото: t.me/odeskaODA)

Російська армія атакувала Одесу та область дронами. В результаті удару пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель, також відомо про поранену, повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та обласна прокуратура.

За даними прокуратури, внаслідок масованого обстрілу пошкоджено об’єкти електроенергетики. Наразі без електропостачання залишаються 44 населені пункти.

Також пошкоджень зазнали триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу, два приватні будинки, скління одного з поверхів 25-поверхового житлового будинку.

Унаслідок атаки травмовано 47-річну жінку, яку доставили до лікарні.