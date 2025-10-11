Росія вдарила дронами по Одесі. Постраждали енергетика, багатоповерхівки та готель – фото
Російська армія атакувала Одесу та область дронами. В результаті удару пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, багатоповерхівки, приватні будинки та готель, також відомо про поранену, повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та обласна прокуратура.
За даними прокуратури, внаслідок масованого обстрілу пошкоджено об’єкти електроенергетики. Наразі без електропостачання залишаються 44 населені пункти.
Також пошкоджень зазнали триповерхова будівля готельно-ресторанного комплексу, два приватні будинки, скління одного з поверхів 25-поверхового житлового будинку.
Унаслідок атаки травмовано 47-річну жінку, яку доставили до лікарні.
- 10 жовтня росіяни масовано атакували енергетику України – ворог запустив понад 450 дронів і понад три десятки ракет.
- У Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській областях почали діяти аварійні відключення, а станом на 20:30 у Києві повністю відновили водопостачання після атаки, проте світло повернули ще не всім.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що метеоумови знизили ефективність відбиття російської атаки на 20-30%. Удар 10 жовтня, за його словами, був сильним, але "не смертельним".
