Россия ударила дронами по Одессе. Пострадали энергетика, многоэтажки и отель – фото

В результате обстрелов РФ в ночь на 11 октября без электроснабжения остаются 44 населенных пункта Одесской области

Последствия атаки (Фото: t.me/odeskaODA)

Российская армия атаковала Одессу и область дронами. В результате удара повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель, также известно о раненом, сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в результате массированного обстрела повреждены объекты электроэнергетики. Сейчас без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.

Также повреждения получили трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома, остекление одного из этажей 25-ти этажного жилого дома.

В результате атаки травмирована 47-летняя женщина, которую доставили в больницу.