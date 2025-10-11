Россия ударила дронами по Одессе. Пострадали энергетика, многоэтажки и отель – фото
Российская армия атаковала Одессу и область дронами. В результате удара повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель, также известно о раненом, сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и областная прокуратура.
По данным прокуратуры, в результате массированного обстрела повреждены объекты электроэнергетики. Сейчас без электроснабжения остаются 44 населенных пункта.
Также повреждения получили трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома, остекление одного из этажей 25-ти этажного жилого дома.
В результате атаки травмирована 47-летняя женщина, которую доставили в больницу.
- 10 октября россияне массированно атаковали энергетику Украины – враг запустил более 450 дронов и более трех десятков ракет.
- В Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской областях начали действовать аварийные отключения, а по состоянию на 20:30 в Киеве полностью восстановили водоснабжение после атаки, но свет вернули еще не всем.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что метеоусловия сообщили, что метеоусловия снизили эффективность отражения российской атаки на 20-30%. Удар 10 октября, по его словам, был сильным, но "не смертельным"
