Зеленский считает, что метеоусловия снизили отражение российской атаки на 20-30%

Президент заявил, что российский удар 10 октября был сильным, но не смертельным

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Метеоусловия снизили эффективность отражения российской атаки ориентировочно на треть, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал на брифинге, передает корреспондентка LIGA.net.

Глава государства, комментируя ночную атаку, рассказал, что основной удар был в четыре региона. Он добавил, что это не первый такой удар.

"Я бы сказал, что метеоусловия где-то уменьшили отражение наше, я считаю, где-то процентов на 20-30. Я думаю, что это дало такой эффект", – пояснил Зеленский.

По его мнению, это удар сильный, но "точно не смертельный". Президент выразил надежду на быстрое восстановление электроснабжения.

На фоне очередной массированной атаки Зеленский заявил, что партнеры должны помогать Украине, а Соединенные Штаты – "утихомирить" российского диктатора Владимира Путина.