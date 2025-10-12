Россия атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру трех областей, свет – по графику

В Черниговской области действуют графики отключений, в Одесской области поврежден газовый объект

Энергетика (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 12 октября Россия вновь атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Враг повредил объекты энергетики в Донецкой, Одесской и Черниговской областях. Спасатели вместе с энергетиками работают над тем, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию с электроснабжением, отметили в министерстве.

Как сообщил По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате ночной обстрелов в регионе повреждены объект газовой инфраструктуры и хозяйственное сооружение. Вражеские дроны попали в объект энергетической инфраструктуры и здание районной государственной администрации.

Один человек получил травму.

В Черниговской области действуют графики почасовых отключений, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. Продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов энергообъектов, периоды отключений могут быть короче, отметил он.

Глава Донецкой областной военной администрации сообщал, что в регионе отключение электроэнергии из-за утренних атак россиян. Развернуты пункты несокрушимости, где жители области могут подзарядить гаджеты и согреться.

В общей сложности враг ночью 12 октября атаковал Украину 118 ударными БПЛА и ракетой Х-31. Силы противовоздушной обороны сбили 103 дрона, зафиксированы попадания ракеты и 15 беспилотников.

Остатки дрона в Одесской области (Фото: t.me/odeskaODA)