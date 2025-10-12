В Донецкой и Одесской областях нет света из-за обстрелов россиянами энергообъектов

В Донецкой области развернули пункты несокрушимости, где жители могут подзарядить гаджеты и согреться

Энергетики работают (Иллюстративное фото: ДТЭК)

Донецкая область обесточена в результате российских атак 12 октября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Россия утром прицельно ударила по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего пропал свет. Сейчас специалисты уже начали ремонт, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления нужно установить.

В области работают пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет.

Филашкин отметил, что будет дополнительно сообщать об обновлении ситуации.

ДОПОЛНЕНО в 08:44. Белгород-Днестровский также частично без электроэнергии в результате ночной атаки россиян, сообщили в городском совете. Частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады, из-за чего в некоторых районах города временно отсутствуют свет и водоснабжение.

В настоящее время работники коммунальных предприятий города и специалисты компании ДТЭК проводят ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочное время возобновления подачи воды в сети водоснабжения – 12:30.