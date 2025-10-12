В Донецкой и Одесской областях нет света из-за обстрелов россиянами энергообъектов

В Донецкой и Одесской областях нет света из-за обстрелов россиянами энергообъектовдополнено
Донецкая область обесточена в результате российских атак 12 октября. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.
Россия утром прицельно ударила по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего пропал свет. Сейчас специалисты уже начали ремонт, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления нужно установить.
В области работают пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет.
Филашкин отметил, что будет дополнительно сообщать об обновлении ситуации.
ДОПОЛНЕНО в 08:44. Белгород-Днестровский также частично без электроэнергии в результате ночной атаки россиян, сообщили в городском совете. Частично пострадали объекты критической инфраструктуры громады, из-за чего в некоторых районах города временно отсутствуют свет и водоснабжение.
В настоящее время работники коммунальных предприятий города и специалисты компании ДТЭК проводят ремонтно-восстановительные работы. Ориентировочное время возобновления подачи воды в сети водоснабжения – 12:30.
- 10 октября Россия массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, запустив более 450 дронов и более трех десятков ракет. Из-за атаки погиб ребенок, пострадали десятки людей.
- 11 октября захватчики атаковали беспилотниками Одессу и область. В результате удара повреждения получили объекты энергетики, многоэтажки, частные дома и отель, также известно о раненой.
- По состоянию на вечер 11 октября Минэнерго сообщило, что в обесточенных регионах уже нет аварийных отключений. В Киеве свет вернули для более 800 000 семей.
Комментарии (0)