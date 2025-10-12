У Донецькій області блекаут через обстріли росіянами енергооб'єктів. Постраждала й Одещина

На Донеччині розгорнули пункти незламності, де мешканці можуть підзарядити гаджети та зігрітися

Енергетики працюють (Ілюстративне фото: ДПЕК)

Донецька область знеструмлена внаслідок російських атак 12 жовтня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Росія зранку прицільно вдарила по енергетичній інфраструктурі регіону, внаслідок чого зникло світло. Наразі фахівці вже почали ремонт, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Проте остаточні обсяги шкоди й терміни відновлення потрібно встановити.

В області працюють пункти незламності, де є тепло, електрика й інтернет.

Філашкін зазначив, що буде додатково повідомляти про оновлення ситуації.

ДОПОВНЕНО о 08:44. Білгород-Дністровський також частково без електроенергії внаслідок нічної атаки росіян, повідомили в міській раді. Частково постраждали об’єкти критичної інфраструктури громади, через що в деяких районах міста тимчасово відсутні світло та водопостачання.

Наразі працівники комунальних підприємств міста і спеціалісти компанії ДТЕК проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Орієнтовний час відновлення подачі води у мережі водопостачання – 12:30.

Через відсутність напруги в контактній мережі у Донецькій області скасували декілька потягів, повідомила Укрзалізниця:

→ №6602 Слов’янськ – Райгородок.

→ №6603 Райгородок – Слов’янськ.

→ №6705 Слов'янськ – Краматорськ.

→ №6706 Краматорськ – Слов’янськ.

Також готують резервні тепловози для потягів:

→ №6809 Близнюки – Словʼянськ.

→ №6711 Язикове – Словʼянськ.

→ №6811 Словʼянськ – Краматорськ.

→ №6812 Краматорськ – Лозова.

В УЗ зазначили, що поїзд №6711 Язикове – Словʼянськ курсує із затримкою півтори години зі станції Гусарівка, а поїзд №6809 Близнюки – Словʼянськ курсує із затримкою дві години зі станції Дубове.