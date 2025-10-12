Россия дроном атаковала энергетиков ДТЭК в Киевской области – оба в больнице

Враг атаковал дроном подстанцию в Бориспольском районе, в результате чего ранена ремонтная бригада

Бригада ДТЭК (Иллюстративное фото: dtek.com/media-center)

Из-за российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Киевской области ранены двое сотрудников компании ДТЭК. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Николай Калашник.

Специалисты были ранены на одной из подстанций Бориспольского района во время восстановительных работ. В компании рассказали, что уже после отбоя воздушной тревоги бригада энергетиков попала под атаку "шахеда".

По предварительной информации у одного работника ДТЭК осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого – травма уха, ссадины рук и ног.

"Оба госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Более подробная информация позже", – отметил Калашник.