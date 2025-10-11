Зеленский и Трамп проводят разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят телефонный разговор. Об этом сообщил руководитель Офиса главы Украины Андрей Ермак.
"Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", – написал чиновник в 15:19.
Других подробностей звонка пока нет.
Новость дополняется...
- Последний раз Зеленский и Трамп встречались на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. После переговоров руководитель Штатов впервые заявил, что Украина может отвоевать все свои территории при поддержке ЕС, а вот Россия находится в большой экономической беде.
- Впоследствии украинский президент отметил, что был "приятно удивлен" этими словами, но признал, что Трамп может изменить свое мнение.
- Новый разговор Зеленского с его американским коллегой происходит на фоне переговоров Украины и США насчет возможной передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.
