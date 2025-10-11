Зеленский и Трамп проводят разговор

Руководитель ОП сообщил о звонке глав Украины и Соединенных Штатов

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 23 сентября 2025 года (Фото: Офис президента)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят телефонный разговор. Об этом сообщил руководитель Офиса главы Украины Андрей Ермак.

"Президент Зеленский сейчас говорит с президентом Трампом", – написал чиновник в 15:19.

Других подробностей звонка пока нет.

Новость дополняется...