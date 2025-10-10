Ракеты Tomahawk. Украина и США согласовывают детали возможной передачи оружия – МИД

Представитель украинской дипломатии заявил, что такие ракеты должны быть переданы не "чтобы запугать Россию", а для прикладного применения для мира

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина и США согласовывают детали и нюансы возможного получения Киевом дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Укринформ.

"Мы слышим и приветствуем позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов и президента США [Дональда Трампа] о возможности предоставления этого очень мощного оружия. Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше, еще при предыдущей администрации США [президента Джо Байдена]. Тогда ответ был "нет". Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и важная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", – рассказал чиновник.

По словам Тихого, сейчас команды Украины и США работают над согласованием деталей и нюансов, в каких формах и комплектациях Tomahawk могут быть предоставлены Киеву.

Пресс-секретарь акцентировал, что такие ракеты должны быть переданы не "чтобы запугать Россию".

Tomahawk позволили бы Украине, в том числе, лишить РФ ряда средств, отметил спикер.

"Речь идет об очень прикладном применении в войне, чтобы прекратить ее", – добавил чиновник.