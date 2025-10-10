Ракети Tomahawk. Україна та США узгоджують деталі можливого передання зброї – МЗС
Україна та США узгоджують деталі та нюанси можливого отримання Києвом далекобійних ракет Tomahawk. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає Укрінформ.
"Ми чуємо і вітаємо позитивні сигнали з боку Сполучених Штатів і президента США [Дональда Трампа] щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї. Я хочу нагадати, що Україна порушувала питання можливості надання цих ракет і раніше, ще за попередньої адміністрації США [президента Джо Байдена]. Тоді відповідь була "ні". Зараз такої відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна й важлива дискусія з приводу можливості надання цих ракет", – розповів чиновник.
За словами Тихого, наразі команди України та США працюють над узгодженням деталей та нюансів, у яких формах та комплектаціях Tomahawk можуть бути надані Києву.
Прессекретар акцентував, що такі ракети мають бути передані не "щоб залякати Росію".
Tomahawk дозволили б Україні, зокрема, позбавити РФ низки засобів, зазначив речник.
"Йдеться про дуже прикладне застосування у війні, щоби припинити її", – додав посадовець.
- 28 вересня американський віцепрезидент Венс заявив, що його країна веде переговори стосовно продажу Tomahawk європейським партнерам для передання Україні.
- 6 жовтня глава США Трамп заявив, що "практично ухвалив рішення" про постачання Україні таких ракет.
- 8 жовтня президент Зеленський повідомив, що Трамп не відмовив Україні у переданні Tomahawk.
